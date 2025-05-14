В этом году фестиваль «Движение» расширяет спортивную программу

За два дня на площадках выступят более 180 спортсменов. В этом году трасса для эндуро-соревнований станет масштабнее, а площадка водно-моторных видов спорта будет работать два дня.

Площадка технических видов спорта откроется на улице 8 Марта (между ул. Малышева и пр. Ленина) в центре Екатеринбурга. Звезды мотоспорта России выступят в дисциплинах эндуро, мотофристайл, стантрайдинг и мотоджимхана. На площадке выступят более 100 спортсменов.

Эндуро

Специально для фестиваля «Движение» в самом центре Екатеринбурга построят трассу для эндуро международного уровня. Эндуро – дисциплина, в которой спортсмены ездят по бездорожью либо трассам, построенным из бревен, камней и других препятствий. В этом году трасса на улице 8 марта станет еще больше: для ее постройки понадобится более 1000 тонн материала – бревна, камни, кабельные катушки, бетонные блоки, кольца, плиты, гигантские шины от спецтехники. Также в этом году в центре трассы будет появится мост.

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На соревнования приедут 30 сильнейших спортсменов России, в том числе один из ведущих российских эндуро-райдеров Давид Леонов, мастер спорта международного класса, победитель чемпионата Европы ЕМХ Open Евгений Телецкий, трехкратный Чемпион России по суперкроссу Антон Пестов, чемпион России по эндуро 2021 года и двукратный обладатель кубка России Данила Черняев, чемпион Беларуси по эндуро Артем Кунцевич.

Мотофристайл (FMX)

Мотофристайл – одна из самых зрелищных дисциплин мотоспорта: трюки в воздухе на большой высоте. На фестивале «Движение» выступит первый в стране человек, который сделал сальто на багги, самый титулованный фристайл мотокросс райдер России, основатель команды Fmx13 Алексей Колесников. Вместе с ним на площадке мотофристайла выступят PRO-райдеры команды FMX13.

Стантрайдинг

Стантрайдинг, или трюковая езда на мотоцикле – экстремальная и зрелищная дисциплина мотоспорта. Участники показывают свои лучшие трюки на асфальтовой площадке. В основе программ лежат Wheelie – трюки на заднем колесе, Stoppie – на переднем колесе, Burnout или дрифт – езда с пробуксовкой. Они сочетаются со сложными акробатическими элементами.

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В программе фестиваля сольные и командные выступления лучших стантрайдеров России и мира из команд Legend Stunt Team, Dream Stunt Team и 4212 stunt team. Среди участников – Григорий Талдыкин, самый универсальный райдер в России, и Даша Харченко, единственная девушка-стантрайдер на мотоцикле в России. Организатор стант-шоу – Марат Канкадзе, профессиональный стантрайдер, тренер и руководитель собственной мотошколы.

Мотоджимхана

Ближе к проспекту Ленина будет расположена площадка, где можно будет посмотреть на фигурное вождение (мотоджимхана). Это дисциплина объединяет зрелищность и практические навыки: например, чтобы маневрировать в городском потоке. Показательные выступления готовит сообщество «Мотоджимхана Екатеринбург».

Во второй день на площадке пройдут тест-драйвы мотоциклов.

Детская площадка

Дети смогут попробовать свои силы на площадке спортивной школы по техническим видам спорта, которой руководит Андрей Агафонов. Под руководством инструкторов с соблюдением правил безопасности дети покатаются на мотоциклах и квадроциклах. Также на площадке будет работать Школа безопасности жизнедеятельности ГАИ.

Водно-моторные виды спорта

В рамках фестиваля состоятся соревнования по водно-моторному спорту в дисциплинах аквабайк, гидрофлай, мотосёрф, фристайл. Мотосерф – новая дисциплина для фестиваля, это катание и выполнение трюков на доске для серфинга со встроенным мотором. Спортсмены соревнуются в скорости на водных мотоциклах и показывают акробатические трюки на воде и под водой на досках с водометом. В этом году соревнования пройдут в акватории городского пруда в Екатеринбурге в течение двух дней, в них примут участие около 80 спортсменов, в том числе лучшие райдеры России.

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Завершится первый день фестиваля ночным шоу в светящихся костюмах от гидрофлаеристов.

Организаторы соревнований – Министерство физической культуры и спорта Свердловской области в лице ГАУ СО «ЦСМ» и ГАУ СО «ЦТВС», РОО «Федерация водно-моторного спорта Свердловской области».



Фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение» состоится 7 и 8 июня в Екатеринбурге и Верхней Пышме. Помимо спортивной части в программе – выступления российских и уральских артистов, среди них – Найк Борзов, Комната Культуры, Заточки и Drummatix и многие другие; кастом-шоу, выставка мотобрендов, ретро-ралли, лекции и многое другое.

Парнёрский материал