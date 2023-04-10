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В Гуково завершился третий этап Чемпионата и Первенства России по автокроссу

10.04.2023 73 0 0

С 7 по 9 апреля на автокроссовой трассе в Гуково (Ростовская область) состоялся третий этап Чемпионата и Первенства России по автокроссу.

Еще ни одна гонка этого сезона не была так богата на острые моменты и красивую борьбу. Сложная трасса, крутые повороты, высокие скорости и стремление к победе. Финальные заезды держали в напряжении зрителей, судей и пилотов от первого старта до последнего финиша. 

Первенство России, класс Д3-мини. Финальные заезды, тройка лидеров: Жигулин Феликс (ст.н. 86, Верхняя Пышма), Брагин Лев (ст.н. 71, Березовский) и Юшков Демид (ст.н. 22, Набережные Челны). Борьба началась сразу со старта, так как в лидеры, опережая первую тройку, вырвался Ненюхин Николай (ст.н. 66, Верхняя Пышма), который смог удержать темп и первую позицию. На втором месте Брагин Лев, на третьем – Жигулин Феликс. Хронометраж зафиксировал своеобразный рекорд этого года для класса Д3-мини: первая четверка пилотов финишировала в одной секунде друг от друга. Такой плотности не было еще в сезоне 2023 года.

В следующем классе Первенства России Д3-250 в результате квалификационных заездов определились три сильных пилота: Дияров Эмиль (ст.н. 99, Казань), Жарков Тимофей (ст.н. 77, Москва) и Воронов Семен (ст. н. 69, Москва). Круг за кругом ребята держались друг друга в финале, но Воронов Семен сошел с трассы, а его место занял Бессмертный Андрей (ст.н. 91, Верхняя Пышма).

 В Чемпионате России борьба была еще сложнее и непредсказуемее. 

Класс Д2Н, лидеры на стартовой решетке: Жужгов Михаил (ст.н. 15, Перьм), Корпачев Павел (ст.н. 3, Курск) и Залозных Дмитрий (ст.н. 4, Курск). Но, к сожалению, лидер квалификаций Жужгов Михаил не смог закончить финальные заезды, уступив первое место Корпачеву Павлу, на второй позиции – Говор Роман (ст.н. 25, Новокузнецк), который смог пробиться в лидеры с более низких стартовых позиций, на третьем – Залозных Дмитрий.

В Д3-Спринт серьезная борьба была за 2 и 3 место. Первая тройка на старте: Бадин Андрей (ст.н. 98, Гуково), Душков Дмитрий (ст.н. 17, Краснодар), Бондарь Петр (ст.н. 16, Новороссийск). Бадин Андрей сразу взял хороший темп на родной трассе и не пропустил вперед себя ни одного спортсмена. А вот за 2 и 3 позицию после схода Душкова Дмитрия боролись Петр Бондарь и Алексей Зайцев (ст.н. 50, Балаково). По итогам финальных заездов Бондарь стал вторым, а Зайцев – третьим.

И, наверное, самыми зрелищными стали заезды класса Супер 1600. Пилоты показали всю мощь и красоту автоспорта. Его непредсказуемость и сложность. В первой тройке на старте после квалификаций разместились: Корпачев Павел (ст.н. 12, Курск), Матвеев Алексей (ст.н. 97, Смоленск) и Добровольский Владимир (ст.н. 18, Москва). И только один пилот из этой тройки смог закончить финальные заезды. Корпачев Павел и Добровольский Владимир были вынуждены остановить свое участие в гонках и сойти с трассы. Смены лидеров проходили несколько раз за круг. В итоге по результатам финальных заездов лучшими стали: Харченко Александр (ст.н. 79, Омск), Матвеев Алексей и Соченко Антон (ст.н. 9, Курск).

Третий этап Чемпионата и Первенства России по автокроссу оказался ярким и запоминающимся. Пилоты – молодцы. Спасибо им за красивую борьбу. 

Списки победителей:

Д3-мини, Первенство России

1 местоНенюхин Николай (ст.н. 66, Верхняя Пышма)

2 местоБрагин Лев (ст.н. 71, Березовский)

3 местоЖигулин Феликс (ст.н. 86, Верхняя Пышма)

Д3-250, Первенство России

1 местоДияров Эмиль (ст.н. 99, Казань)

2 местоЖарков Тимофей (ст.н. 77, Москва)

3 местоБессмертный Андрей (ст.н. 91, Верхняя Пышма)

Д2Н, Чемпионат России

1 местоКорпачев Павел (ст.н. 3, Курск)

2 место - Говор Роман (ст.н. 25, Новокузнецк)

3 местоЗалозных Дмитрий (ст.н. 4, Курск)

Д3-Спринт, Чемпионат России

1 местоБадин Андрей (ст.н. 98, Гуково)

2 местоБондарь Петр (ст.н. 16, Новороссийск)

3 местоЗайцев Алексей (ст.н. 50, Балаково)

Супер 1600, Чемпионат России

1 местоХарченко Александр (ст.н. 79, Омск)

2 местоМатвеев Алексей (ст.н. 97, Смоленск)

3 место - Соченко Антон (ст.н. 9, Курск)

С 7 по 9 апреля на автокроссовой трассе в Гуково (Ростовская область) состоялся третий этап Чемпионата и Первенства России по автокроссу.

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