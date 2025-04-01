В Калмыкии стартует Кубок России по ралли-рейдам «Дикий Тюльпан»

Дистанция гонки в этом году составит порядка 400 километров, которые спортсмены должны будут преодолеть за два спортивных дня (5-6 апреля). Гонка пройдет по территориям Целинного и Ики-Бурульского районов.
Розыгрыш Кубка готовится силами региональных ведомств и организатора под эгидой Министерства спорта Республики Калмыкия, начиная с осени 2024 года. В рамках подготовки проводились региональные соревнования по ралли-рейдам «Великая Степь».
На ралли-рейд «Дикий Тюльпан» заявились 16 экипажей из Подмосковья, Ростова-на-Дону, Калуги, Коломны, Омска, Москвы, Казани, Екатеринбурга, Пензы, Ульяновска, Архангельска и Самары. Заявочная компания продолжается.
В рамках популяризации регионального автомобильного спорта в ходе ралли-рейда «Дикий Тюльпан» состоится и любительский зачет. На трассу выйдут десять внедорожников, за рулем которых будут начинающие пилоты из Республики Калмыкия, желающие попробовать себя в этой сложной дисциплине.
Этап проводится при финансовой поддержке бренда моторных масел, антифризов и автохимии – Sintec.
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