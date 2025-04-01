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  • В Калмыкии стартует Кубок России по ралли-рейдам «Дикий Тюльпан»

В Калмыкии стартует Кубок России по ралли-рейдам «Дикий Тюльпан»

01.04.2025 18 0 0

В 2025 году самая сложная техническая дисциплина в автоспорте возвращается в Республику Калмыкия. Первый этап Кубка России пройдет на территории региона с 4 по 6 апреля. В этом году соревнование получило название «Дикий тюльпан» в честь особого вида этих цветов, занесенных к Красную книгу России. Для соревнования в Калмыкии такое название символично, поскольку на территории республики в Приютенском районе около озера Маныч-Гудило раскинулась целая степь Диких Тюльпанов.

Дистанция гонки в этом году составит порядка 400 километров, которые спортсмены должны будут преодолеть за два спортивных дня (5-6 апреля). Гонка пройдет по территориям Целинного и Ики-Бурульского районов.

Розыгрыш Кубка готовится силами региональных ведомств и организатора под эгидой Министерства спорта Республики Калмыкия, начиная с осени 2024 года. В рамках подготовки проводились региональные соревнования по ралли-рейдам «Великая Степь».

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На ралли-рейд «Дикий Тюльпан» заявились 16 экипажей из Подмосковья, Ростова-на-Дону, Калуги, Коломны, Омска, Москвы, Казани, Екатеринбурга, Пензы, Ульяновска, Архангельска и Самары. Заявочная компания продолжается.

В рамках популяризации регионального автомобильного спорта в ходе ралли-рейда «Дикий Тюльпан» состоится и любительский зачет. На трассу выйдут десять внедорожников, за рулем которых будут начинающие пилоты из Республики Калмыкия, желающие попробовать себя в этой сложной дисциплине.

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Этап проводится при финансовой поддержке бренда моторных масел, антифризов и автохимии – Sintec.

Партнёрский материал

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