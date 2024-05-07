Робот ×
  • В компании Tesla проходит уже вторая волна сокращений, людей частично заменят роботы

В компании Tesla проходит уже вторая волна сокращений, людей частично заменят роботы

07.05.2024 104 0 0

В Tesla с подачи гендиректора Илона Маска проходит большая кадровая чистка на фоне падения продаж электромобилей и разворота компании в сторону искусственного интеллекта.

В последние пару месяцев компания Tesla находится в центре внимания деловых СМИ из-за ряда плохих новостей, главная из которых — плохая отчётность за первый квартал текущего года. В январе-марте Tesla продала в мире 386 810 электромобилей, на 8,5% меньше по сравнению с АППГ. Чистая прибыль сократилась на 55% до 1,13 млрд долларов. Сами по себе эти показатели не такие уж плохие, но они наложились на другие официальные и неофициальные тревожные сообщения о компании Tesla.

5 апреля информагентство Reuters со ссылкой на инсайдеров сообщило, что Tesla закрыла проект бюджетного электромобиля за 25 000 долларов, который должен был выйти на рынок в следующем году, и будет вместо него разрабатывать беспилотное такси. Илон Маск назвал эту публикацию Reuters ложью, но при этом тут же назначил на 8 августа премьеру именно беспилотного такси.

23 апреля во время общения с инвесторами Tesla Илон Макс уточнил, что некие новые, более доступные электромобили у компании всё же будут, но лишь как производные от уже существующих платформ. Эти новинки должны в ближайшие годы помощь компании выйти на уровень производства в 3 млн машин в год. В 2023 году Tesla произвела 1,85 млн электромобилей. Как Tesla собирается обеспечить такой большой рывок в условиях глобального снижения спроса на электромобили, пока не очень понятно.

В середине апреля из многочисленных утечек стало известно о том, что Tesla начала крупную волну сокращений по всему миру, затронувшую примерно 10% её штата или около 15 000 человек. Свежая публикация журнала Electrek, основанная на анонимных свидетельствах сотрудников Tesla, сообщает, что в компании идёт уже вторая волна сокращений, так что в итоге работы могут лишиться 20% её сотрудников. Увольнения идут почти во всех подразделениях, в том числе в отделе развития сети зарядных станций и в сервисном отделе. Сокращение ремонтников вызвало наибольшее удивление у сторонних наблюдателей, так как Tesla буквально завалена рекламациями из-за различных дефектов и ошибок ПО в её электромобилях. Впрочем, Tesla давно использует теневые методы работы с жалобами, так что, видимо, может позволить себе сократить настоящий сервисный отдел.

На данный момент всё указывает на то, что Илон Маск консолидирует ресурсы компании Tesla в области искусственного интеллекта в целом и автопилота в частности, а развитие линейки традиционных электромобилей ведётся по остаточному принципу. В рамках апрельского общения с инвесторами Маск в ответ на многочисленные вопросы по бюджетной модели Tesla заявил буквально следующее: «Если вы думаете, что Tesla — автомобильная компания, то это в корне неверно, и если вы задаете неправильные вопросы, то не можете получить правильных ответов. Если кто-то не верит, что Tesla может решить проблему автопилота, ему не следует быть нашим инвестором».

Илон Маск давно одержим автопилотом, вот только его наиболее продвинутая версия — Tesla FSD (Full Self-Driving) — по-прежнему находится в режиме бета-тестирования и не может быть легализована на текущем уровне законодательства и общественной этики. Тем не менее Маск считает, что за самоуправляемыми машинами будущее, поэтому вместо бюджетного электромобиля за 25 000 долларов будет беспилотное такси с неясными коммерческими перспективами.

Помимо автопилота Tesla сейчас интенсивно, как ей кажется, развивает проект Tesla Bot, он же Tesla Optimus — это управляемый искусственным интеллектом человекоподобный робот-помощник. Опытные образцы таких роботов уже работают на Гигафабрике Tesla в Техасе и выполняют простейшие операции, к концу этого года начнётся системное замещение людей роботами Tesla Optimus на заводах компании, а в конце 2025 года Илон Маск намеревается запустить роботов-помощников в широкую продажу. Последнего, скорее всего, не будет, потому что, как и в случае с автопилотом, клиентская эксплуатация роботов-помощников упрётся в протоколы безопасности и неразрешимые этические противоречия. Проще говоря, роботов-помощников, нельзя будет легализовать. В лучшем случае таких роботов можно будет продать другим компаниям, чтобы они использовали из на своих заводах, но носить сумки пенсионерам они не будут — никто не разрешит.

авто и общество беспилотные авто бизнес авто и технологии робот Tesla

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Путешествия Тюнингу – нет, мопедам – да: как и на чём ездят в Китае Глядя на наши улицы, всё чаще задаёшься вопросом: а в Китае вообще остались автомобили собственного производства или они уже все колесят по нашим дорогам? Но если посмотреть на улицы китайск... 604 2 5 07.05.2024
Статьи / Авто и общество Покупка автомобиля после такси или каршеринга Одним из ключевых факторов при выборе автомобиля является история его эксплуатации. Эти сведения можно найти на специальных платформах, которые предоставляют пользователям подробную информац... 727 1 0 05.05.2024
Статьи / Авторынок Будь мужиком: отечественные машины, которые стоит купить сегодня Наш автопром – явление удивительное. Редко что-то из его творчества можно искренне любить мозгом. А вот душой – легко. Наверное, в этом есть какая-то глубокая философия: уж такой мы народ, и... 1979 4 1 04.05.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Альтернатива хитовому Monjaro? Тест-драйв Geely Okavango Компания Geely планомерно расширяет российский модельный ряд. Встречайте самый крупный кроссовер в актуальной линейке – Okavango. Чем придется пожертвовать ради семи мест и почему лучше непр... 66126 3 190 26.02.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Не хуже, чем Tiguan и XC40? Тест-драйв нового Geely Atlas Новое поколение Geely Atlas прибыло в Россию спустя год после премьеры в Китае. Модель кардинально сменила дизайн, переехала на новую платформу, значительно подросла в габаритах и стала бога... 14191 42 4 30.01.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Загадочный вариатор и Evo-мотор: тест-драйв Lada Vesta 1,8 Evo AT Пару лет назад Vesta сходила с конвейера в Ижевске с французским двигателем и японским вариатором. Непростые времена потребовали перенастройки, и двухпедальная модификация исчезала из шоур... 11496 17 170 14.03.2024
Change privacy settings