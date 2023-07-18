В «Крокус Экспо» состоится 18-я международная выставка автомобильной индустрии «Интеравто»

Приглашаем специалистов пройти онлайн-регистрацию и запланировать посещение мероприятия заранее.
Получить электронный билет >> https://reg.interauto-expo.ru
Билет действителен на все дни проведения выставки и дает право на посещение экспозиции, а также мероприятий деловой программы.
Проект проходит при официальной поддержке НП «Объединение автопроизводителей России» (ОАР).
Экспоненты представят новейшие разработки российских и зарубежных производителей автокомпонентов, гаражного и сервисного оборудования, расходных материалов для ремонта, автохимии, лакокрасочной продукции и других направлений отрасли. В специальной экспозиции шин будет представлен широкий спектр китайских производителей.
Среди компаний, которые участвуют в выставке впервые, стоит отметить:
- GNV Oil – Масла, Россия
- ТД Технохим Групп – Масла, Россия
- Новые китайские производители в разделе «Автокомплекс»:
- Senstar
- Jiasong
В рамках выставки запланировано проведение Форума с китайскими и российскими автопроизводителями и ассоциациями.
До встречи в «Крокус Экспо» с 22 по 25 августа!
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