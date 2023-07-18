С 22 по 25 августа 2023 года в «Крокус Экспо» состоится 18-я международная выставка автомобильной индустрии «Интеравто».

Приглашаем специалистов пройти онлайн-регистрацию и запланировать посещение мероприятия заранее.

Получить электронный билет >> https://reg.interauto-expo.ru

Билет действителен на все дни проведения выставки и дает право на посещение экспозиции, а также мероприятий деловой программы.

Проект проходит при официальной поддержке НП «Объединение автопроизводителей России» (ОАР).

Экспоненты представят новейшие разработки российских и зарубежных производителей автокомпонентов, гаражного и сервисного оборудования, расходных материалов для ремонта, автохимии, лакокрасочной продукции и других направлений отрасли. В специальной экспозиции шин будет представлен широкий спектр китайских производителей.

Среди компаний, которые участвуют в выставке впервые, стоит отметить:

GNV Oil – Масла, Россия

ТД Технохим Групп – Масла, Россия

Новые китайские производители в разделе «Автокомплекс»:

Senstar

Jiasong

В рамках выставки запланировано проведение Форума с китайскими и российскими автопроизводителями и ассоциациями.

До встречи в «Крокус Экспо» с 22 по 25 августа!

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