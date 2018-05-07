В Сеть выложили фото тестового образца нового «паркетника» Volkswagen. Модель планируют продавать на нескольких рынках, в том числе и в России.

В марте этого года Volkswagen представил в Пекине несколько новых концептуальных вседорожников. В их числе был и прототип Powerful Family SUV. Теперь же появилось фото предсерийного экземпляра этой модели, благодаря которому мы знаем, под каким именем кроссовер поступит в продажу: на багажной двери красуется шильдик Tharu. Снимок новинки опубликовало издание Autohome.

Судя по кадру, внешне товарный кросс не будет отличаться от концепта – по крайней мере сзади. На китайский рынок Tharu должен выйти до конца текущего года, его производство наладят в Поднебесной на заводе СП Volkswagen и SAIC. По предварительным данным, ближайшим «родственником» модели является Skoda Karoq.

От кросса Шкоды «немцу», вероятно, достанутся и моторы: в Китае Карок доступен с бензиновыми «турбочетверками» 1.2 TSI и 1.4 TSI мощностью 116 и 150 л.с. соответственно. Трансмиссии – шестиступенчатая «механика» или семиступенчатый «робот» DSG. У китайской версии Skoda Karoq полного привода нет, так что, скорее всего, Tharu на «поднебесном» рынке также предложат только в версии 4×2.

1 / 3 На фото: концепт Volkswagen Powerful Family SUV 2 / 3 На фото: концепт Volkswagen Powerful Family SUV 3 / 3 На фото: концепт Volkswagen Powerful Family SUV

Между тем ранее стало известно о том, что Volkswagen Tharu окажется глобальной моделью: ожидается, что в 2020 году выпуск кроссовера наладят в Мексике (оттуда его будут поставлять и в США), Аргентине и России (на калужском заводе концерна). Вероятно, на каждом рынке у Tharu будет своя, отличная от китайской модификации, линейка моторов. Кроме того, в других странах у модели наверняка появится полный привод.

Кстати, в этом году в Китае стартуют продажи еще одной новинки Volkswagen – кроссовера Tayron. Прототип модели также дебютировал в марте в Пекине, фото с тестов товарной модели были опубликованы в начале апреля. Этот SUV за пределы Поднебесной, вероятно, не выберется.