В линейке Peugeot появился ещё один Partner: пока только тизеры, но марка зря интригует

Бразильское подразделение Stellantis анонсировало новую коммерческую модель Peugeot Partner Rapid. Свой анонс концерн сопроводил тизерным роликом, который дает понять, что выпуск уже начался – его наладили на местном заводе. Впрочем, компания зря интригует: такой Партнер не раз попадался шпионам, а на недавних снимках машина и вовсе была без камуфляжа. Так вот под брендом Peugeot теперь производят клона бразильского Fiat Fiorino (не путать с Fiorino турецкой сборки). Последняя модель, напомним, в строю с 2013-го, она сделана из недорогого хэтчбека Fiat Uno, рестайлинг «каблучок» пережил под конец прошлого года. К слову, у Fiorino есть еще один близнец, и с той же «фамилией»: в Мексике представлен Ram ProMaster Rapid.

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Внешне от исходного Фиата фургон Peugeot Partner Rapid отличается лишь радиаторной решеткой да эмблемами. Длина «каблучков» равна 4407 мм, они могут принять на борт 650 кг груза. Внутри модель Пежо тоже повторила Fiorino.



Фургончик Fiat доступен в единственной комплектации с гидроусилителем руля, кондиционером, ESC и защитой картера. Ни мультимедиа-система, ни даже штатное радио Fiorino не положены, зато в приборке есть довольно крупный цветной дисплей. Не исключено, что Peugeot Partner Rapid также предложат только в одном варианте исполнения.

Peugeot Partner Rapid на фото Autos Segredos

Двигатель, разумеется, перешел с донора: это атмосферная «четверка» 1.4 Fire Evo, которая после прошлогодней модернизации, проведенной с учетом новым местных эконорм, на бензине выдает 84 л.с. (прежде мощность составляла 85 л.с.), а на распространенном в Бразилии этаноле – 86 л.с. (было 88 л.с.). Двигатель сочетается исключительно с пятиступенчатой «механикой».



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Peugeot Partner Rapid выйдет на бразильский рынок позже в этом месяце, цены еще не объявлены. За Fiat Fiorino там сегодня просят минимум 20 800 долларов.

