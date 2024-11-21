В Москве пройдет конференция Авито Авто для автодилеров

26 ноября 2024 года Авито Авто проведет в Москве третью федеральную дилерскую конференцию «Высшая передача». На ней ведущие отраслевые эксперты проанализируют тренды уходящего года, повлиявшие на бизнес автопроизводителей и дилеров, а также представят прогнозы на 2025 год. Участники мероприятия – руководители департаментов продаж, закупок и маркетинга в автомобильном бизнесе.

В центре внимания основной части конференции «Высшая передача» будут наиболее значимые для автоиндустрии факторы, меняющие модели потребительского поведения. Эксперты Авито Авто представят аналитику платформы, иллюстрирующую основные тренды отрасли, и обсудят, как они влияют на бизнес автодилеров.

Мероприятие будет разделено на параллельные тематические сессии в рамках трех потоков. Первый будет посвящен продажам и выкупу автомобилей, а также особенностям использования инструментов, которые способствуют увеличению эффективности этих процессов – IT-платформе Автохаб и сервису Авито Аукцион. Второй поток будет сфокусирован на маркетинге. Эксперты расскажут об особенностях клиентского пути покупателей в автобизнесе и о том, как инструменты платформы объявлений помогают повышать эффективность продвижения. Третий поток ориентирован на постпродажное обслуживание автомобилей. Выступления специалистов-практиков будут посвящены настройке процессов под потребности автовладельцев, вопросу увеличения трафика на плановое ТО и возможностям сервиса Гараж от Авито Авто как площадки для рекламы дилерских центров.

Особенностью конференции станет сессия с лидерами мнений в автосфере, в которой примут участие блогеры Елена Лисовская (Лиса Рулит) и Алексей Жутиков (ПриветТачка), а также главный редактор журнала «За Рулем» Максим Кадаков. Модерировать сессию будет руководитель Журнала Авито Авто Алексей Бутенко. Блогеры расскажут, кто сегодня является основным потребителем автоконтента, какие факторы являются ключевыми при принятии ими решения о покупке машины и как личные бренды помогают продвигать автобизнес.

Завершится «Высшая передача» награждением победителей премии «Маркетолог года».

Мы анализируем рыночные тренды и потребности дилеров и корректируем на основе полученных данных повестку конференции — благодаря такому подходу она получается актуальной. В этом году на мероприятии будет три параллельных потока выступлений и обсуждений — такое разделение позволит глубоко проработать наиболее значимые сегодня темы. Мы всегда держим фокус на практическое применение полученных знаний, поэтому создаем на конференции среду для качественного нетворкинга, ведь обмен опытом и укрепление профессиональных связей помогает развивать бизнес. Кирилл Вотяков управляющий директор Авито Авто

Конференция пройдет офлайн в Orion Hall на Мичуринском пр., 43а, а онлайн-трансляция будет доступна на сайте мероприятия.