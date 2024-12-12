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  • В ноябре выдача автокредитов среди россиян сократилась в полтора раза

В ноябре выдача автокредитов среди россиян сократилась в полтора раза

12.12.2024 47 0 0

Согласно данным автомобильной системы Pango Cars, в ноябре 2024 года объем автокредитования в России на рынке автомобилей с пробегом упал на 38% по сравнению с октябрем текущего года. Средняя сумма выданного кредита в ноябре снизилась на 6% до 1,16 млн рублей. Средняя стоимость авто с пробегом, которые приобретались в кредит, составила 1,5 млн рублей, ставка – 24,7% годовых. Как правило, заемные средства предоставлялись сроком на 6 лет.

В ноябре чаще всего в кредит на вторичном рынке автомобилей брали Kia. Их доля продаж от всего проданного объема составила 13,3%. Далее наиболее высоким спросом пользовались Hyundai (10,5%) и Lada (6,8%). В ТОП-3 среди моделей вошли Kia Rio, Hyundai Solaris и Lada Vesta.

Резкое сокращение автокредитов на рынке авто с пробегом связано с изменениями ключевой процентной ставки, из-за чего, в том числе, происходит падение автомобильного рынка в целом. Стоит отметить, что нехарактерный рост продаж наблюдался в августе и сентябре, когда многие начали приобретать автомобили на фоне слухов о возможном повышении ставки в октябре и во избежание увеличения утилизационного сбора.
пресс-служба Pango Cars

В ноябре десятая часть выданных кредитов составила на авто с пробегом 2018 года выпуска (10,8%). Затем чаще всего в кредит приобретали авто, произведенные в 2021 и 2017 гг. Их доля составила 9,3% и 8,5% соответственно.

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