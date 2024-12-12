В ноябре выдача автокредитов среди россиян сократилась в полтора раза

В ноябре чаще всего в кредит на вторичном рынке автомобилей брали Kia. Их доля продаж от всего проданного объема составила 13,3%. Далее наиболее высоким спросом пользовались Hyundai (10,5%) и Lada (6,8%). В ТОП-3 среди моделей вошли Kia Rio, Hyundai Solaris и Lada Vesta.
Резкое сокращение автокредитов на рынке авто с пробегом связано с изменениями ключевой процентной ставки, из-за чего, в том числе, происходит падение автомобильного рынка в целом. Стоит отметить, что нехарактерный рост продаж наблюдался в августе и сентябре, когда многие начали приобретать автомобили на фоне слухов о возможном повышении ставки в октябре и во избежание увеличения утилизационного сбора.
В ноябре десятая часть выданных кредитов составила на авто с пробегом 2018 года выпуска (10,8%). Затем чаще всего в кредит приобретали авто, произведенные в 2021 и 2017 гг. Их доля составила 9,3% и 8,5% соответственно.
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