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  • В Новокузнецке прошла заключительная гонка сезона – Финал Кубка России по автокроссу

В Новокузнецке прошла заключительная гонка сезона – Финал Кубка России по автокроссу

04.10.2023 13 0 0

В заездах участвовали спортсмены четырех классов: Т1-2500, Д2Н, Супер-1600 и Д2-Классика. На соревнование приехали пилоты из разных регионов России. Самым многочисленным был класс Д2Н: 16 спортсменов боролись за звание лучшего в уходящем сезоне. Примечательно то, что с каждым годом география участников Кубка России существенно расширяется. В этом году в Новокузнецк приехали пилоты из более чем 15 городов России, включая Петропавловск-Камчатский.

Первый день традиционно был посвящен административному и техническому контролю. А с субботы начались тренировки и квалификационные заезды. Уже в этот день стало понятно, что гонка будет зрелищной и богатой на острые моменты.

В воскресенье, 1 октября, началось главное действие: финальные заезды Финала Кубка России по автокроссу. 

Наверное, самая острая борьба развернулась во время заездов пилотов класса Д2-Классика. После квалификации лидерами были Нуждин Дмитрий, Барабанов Евгений и Ильин Никита. Но во время финала многое поменялось. Ильиных Никита вырвался вперед, придя в итоге на первую позицию. Второе место занял Моор Станислав, отыграв большое количество очков, так как после квалификаций он был десятым. На третью позицию спустился лидер квалификации – Ильиных Никита.

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В классе Т1-2500 тоже были неожиданные моменты. Так, например, Говор Александр, который по итогам квалификации занимал второе место, на первом кругу финальных заездов попал в серьезную аварию, что повлекло за собой остановку гонки. Пилот не смог дальше продолжить соревнования. В итоге его место занял Зверев Николай, первое место удержал Хашимов Радис, а замкнул тройку лидеров Плешивых Алексей.

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Среди пилотов класса Д2Н основная борьба развернулась за третью позицию на пьедестале. Масиков Алексей (первое место) и Тюрин Виталий (второе место) практически не имели конкурентов. По итогам квалификации третьим шел Харченко Александр, но, к сожалению, во время финалов он уступил свои позиции Толчееву Ивану, опустившись на пятое место в общем рейтинге. 

Спортсмены, соревнующиеся в классе Супер-1600, также преподнесли сюрпризы. После квалификации лидерами стали Демин Василий, Гирш Андрей и Говор Роман. Эту тройку «разбил» Зырянов Максим, который практически ворвался на второе место. Демин Василий не смог удержать лидерство, пропустив вперед Гирш Андрея. Говор Роман сохранил за собой третье место.

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Класс Супер-1600

  • 1 место — Гирш Андрей (№71, Омск)
  • 2 место — Зырянов Максим (№94, Ирбит)
  • 3 место — Говор Роман (№25, Новокузнецк)

Класс Д2Н

  • 1 место — Масиков Алексей (№36, Братск)
  • 2 место — Тюрин Виталий (№90, Верхняя Пышма)
  • 3 место — Толчеев Иван (№73, Тюмень)

Класс Т1-2500

  • 1 место — Хашимов Радис (№7, с. Старое Байсарово)
  • 2 место — Зверев Николай (№2, Сухой Лог)
  • 3 место — Плешивых Алексей (№11, с. Вознесенское)

Класс Д2-классика

  • 1 место — Ильиных Никита (№71, Новосибирск)
  • 2 место — Моор Станислав (№15, Бийск)
  • 3 место — Нуждин Дмитрий (№34, Курган)

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