Первый день традиционно был посвящен административному и техническому контролю. А с субботы начались тренировки и квалификационные заезды. Уже в этот день стало понятно, что гонка будет зрелищной и богатой на острые моменты.
В воскресенье, 1 октября, началось главное действие: финальные заезды Финала Кубка России по автокроссу.
Наверное, самая острая борьба развернулась во время заездов пилотов класса Д2-Классика. После квалификации лидерами были Нуждин Дмитрий, Барабанов Евгений и Ильин Никита. Но во время финала многое поменялось. Ильиных Никита вырвался вперед, придя в итоге на первую позицию. Второе место занял Моор Станислав, отыграв большое количество очков, так как после квалификаций он был десятым. На третью позицию спустился лидер квалификации – Ильиных Никита.
В классе Т1-2500 тоже были неожиданные моменты. Так, например, Говор Александр, который по итогам квалификации занимал второе место, на первом кругу финальных заездов попал в серьезную аварию, что повлекло за собой остановку гонки. Пилот не смог дальше продолжить соревнования. В итоге его место занял Зверев Николай, первое место удержал Хашимов Радис, а замкнул тройку лидеров Плешивых Алексей.
Среди пилотов класса Д2Н основная борьба развернулась за третью позицию на пьедестале. Масиков Алексей (первое место) и Тюрин Виталий (второе место) практически не имели конкурентов. По итогам квалификации третьим шел Харченко Александр, но, к сожалению, во время финалов он уступил свои позиции Толчееву Ивану, опустившись на пятое место в общем рейтинге.
Спортсмены, соревнующиеся в классе Супер-1600, также преподнесли сюрпризы. После квалификации лидерами стали Демин Василий, Гирш Андрей и Говор Роман. Эту тройку «разбил» Зырянов Максим, который практически ворвался на второе место. Демин Василий не смог удержать лидерство, пропустив вперед Гирш Андрея. Говор Роман сохранил за собой третье место.
Класс Супер-1600
- 1 место — Гирш Андрей (№71, Омск)
- 2 место — Зырянов Максим (№94, Ирбит)
- 3 место — Говор Роман (№25, Новокузнецк)
Класс Д2Н
- 1 место — Масиков Алексей (№36, Братск)
- 2 место — Тюрин Виталий (№90, Верхняя Пышма)
- 3 место — Толчеев Иван (№73, Тюмень)
Класс Т1-2500
- 1 место — Хашимов Радис (№7, с. Старое Байсарово)
- 2 место — Зверев Николай (№2, Сухой Лог)
- 3 место — Плешивых Алексей (№11, с. Вознесенское)
Класс Д2-классика
- 1 место — Ильиных Никита (№71, Новосибирск)
- 2 место — Моор Станислав (№15, Бийск)
- 3 место — Нуждин Дмитрий (№34, Курган)
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