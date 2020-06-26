В пользу водителей: суд разобрался со сроком, в течение которого нарушение ПДД является повторным

У российских автомобилистов есть возможность оплачивать только половину суммы штрафа за нарушение ПДД с 1 января 2016 года. Для этого нужно произвести платёж в течение 20 дней с даты выхода постановления (этот срок могут продлить в случае, если автовладелец докажет, что письмо слишком долго шло по обычной почте). Норма не распространяется на ряд нарушений, в том числе на наказание за вождение в нетрезвом состоянии и отказ от медосвидетельствования. Также она не действует на повторные серьёзные нарушения ПДД.



Согласно действующим законам, повторным считается нарушение ПДД, произошедшее в течение года после первого зафиксированного инцидента. Вроде бы всё понятно, однако и здесь законодатели столкнулись со слишком расплывчатой формулировкой, которую в ходе рассмотрения дела пришлось уточнять Конституционному суду РФ.

Ситуация была следующей: 6 июля 2018-го автомобилистку поймала дорожная камера в Ростовской области на превышении скоростного лимита на 40-60 км/ч. Минимальный штраф за это нарушение ПДД составляет 1 тыс. рублей (согласно части 3 статьи 12.9 КоАП). Она оплатила половину взыскания 13 июля того же года (то есть в течение льготного периода). Автоледи снова превысила скорость на 40-60 км/ч 8 августа 2019 года, на этот раз её поймал комплекс фото- и видеофиксации в Костромской области. В итоге подразделение ГИБДД вынесло ей штраф в размере 2 тыс. рублей (согласно части 6 статьи 12.9 КоАП) – как за повторное нарушение. Причём на этот штраф скидка уже не распространялась. Автовладелица с этим решением не согласилась и обратилась в районный суд.



Здесь судья переквалифицировал наказание на штраф в размере 1 тыс. рублей, отметив, что нарушение будет считаться повторным, если оно произошло в период «со дня вступления постановления в законную силу до истечения года со дня окончания исполнения постановления». Под «исполнением» в районном суде понимают факт оплаты штрафа. В рассматриваемом случае этот период для автомобилистки закончился 13 июля 2019 года.

Однако с этой формулировкой не согласились в УГИБДД по Костромской области: как сообщает «Коммерсант», в подразделении считают, что год, в течение которого гражданин считается «подвергнутым наказанию», нужно отсчитывать не с момента оплаты взыскания, а со дня вступления постановления в силу (в конкретном случае срок, по их мнению, действовал до конца августа 2019 года).



В итоге в областном суде решили отправить запрос в Конституционный суд РФ. Тот отметил наличие неточной формулировки и принял решение, которое ставит граждан в более выгодное положение. С даты публикации постановления КС (с 25 июня 2020 года), срок, в течение которого водитель признаётся «подвергнутым наказанию», отсчитывается с момента оплаты им штрафа.

Как сообщает издание, в ГИБДД РФ поддержали позицию Конституционного суда. В ближайшее время это уточнение должно «прописаться» в том числе и в российском КоАП. Напомним, сейчас готовится обновлённая редакция этого документа, ей занимается Минюст. Недавно стало известно о новых поправках, которые разработали в ОНФ: они включают в себя в том числе компенсации по 20 тыс. рублей за незаконные штрафы водителям.

