В преддверии премьеры Mazda предложила послушать, как звучит турбомотор «трёшки»

Mazda 3 актуальной четвёртой генерации была представлена в ноябре 2018 года на автосалоне в Лос-Анджелесе. До американских дилеров модель добралась в 2019-ом. По итогам прошлого года им удалось реализовать всего 50 741 шт., что на 21,5% больше, чем в 2018-ом. Тогда как «трёшка» предыдущего поколения, к примеру, в 2015 году разошлась тиражом 107 885 машин. Судя по всему, сейчас компания готовится к презентации автомобиля 2021 модельного года, его главной обновкой обещает стать расширение линейки двигателей за счёт турбомотора.



В американском представительстве компании дебютанта официально не раскрывают: в опубликованном тизере лишь говорится о том, что Мазда 8 июля 2020 года расскажет больше о некой новинке. Также видео предлагает услышать, как работает новый двигатель. Никаких его характеристик производитель пока не приводит.



В начале текущего месяца в Сети появилась информация о том, что у Mazda 3 появится версия с полным приводом и турбомотором. Сообщалось, что это будет не «заряженная» модификация с прибавкой MPS к названию, а просто новое исполнение стандартной «трёшки».



На фото: хэтчбек Mazda 3 (версия для рынка США) 1 / 2 На фото: хэтчбек Mazda 3 (версия для рынка США) 2 / 2

Не исключено, что модель получит 2,5-литровый турбированный двигатель Skyactiv-G, которым оснащаются Mazda 6 и кроссовер CX-9. В американской спецификации его отдача составляет 253 л.с. (максимальный крутящий момент – 434 Нм), в российской – 231 л.с. Мотор работает в комплекте только с одной коробкой передач – шестиступенчатым «автоматом».



На фото: седан Mazda 3 (версия для рынка США) 1 / 2 На фото: седан Mazda 3 (версия для рынка США) 2 / 2

На сегодняшний день самой мощной из имеющихся версий является американская Mazda 3, под капотом которой располагается 188-сильный бензиновый двигатель Skyactiv-G объёмом 2,5 литра. Исполнение «трёшки» для Европы и Японии оснащается новым 2,0-литровым мотором Skyactiv-Х мощностью 180 л.с. В комбинации с этим двигателем предлагается система полного привода i-Activ с межосевой многодисковой муфтой.



Ожидается, что на рынке США версии с турбомотором и полным приводом будут как у хэтчбека, так и у седана модели. Стоит ли ждать новую «турбо-трёшку» за пределами Штатов, пока неизвестно. Вероятно, по динамическим показателям она сможет сравниться с переднеприводной Mazda 3 MPS второго поколения. Этот автомобиль оснащался 267-сильным турбомотором объёмом 2,3 литра. С места до «сотни» он разгонялся за 6,1 секунды.

Предположений о том, каким будет ценник Mazda 3 с турбомотором, пока нет. Сейчас в США стартовая цена седана составляет 21 500 долларов (эквивалентно примерно 1,49 млн рублей по текущему курсу), а минимальная стоимость хэтчбека равна 23 700 долларам (1,65 млн рублей). На российском рынке модель также представлена в двух типах кузова, однако, у нас дешевле «пятидверка» – 1,49 млн рублей, тогда как «четырёхдверка» обойдётся не менее чем в 1,57 млн рублей.

