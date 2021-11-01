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  • В преддверии премьеры Volkswagen дразнит тизером «заряженного» кроссовера ID.5 GTX

В преддверии премьеры Volkswagen дразнит тизером «заряженного» кроссовера ID.5 GTX

01.11.2021 129 0 1

Официальный дебют очередного электромобиля, входящего в «зелёное» семейство ID, пройдёт совсем скоро, 3 ноября.

 

Многие компании, особенно те, для которых Европа является одним из приоритетных рынков, продолжают активно вкладываться в разработку и выпуск электрокаров. В их числе немецкая марка Volkswagen, у которой есть собственная «зелёная» линейка – ID. Напомним, первенцем этого семейства стал пятидверный хэтчбек ID.3: его продажи на старосветском рынке начались в сентябре 2020-го. За первый год – с сентября 2020-го по август 2021-го – «еврохэтч» разошёлся тиражом в 99 689 экземпляров.

В декабре прошлого года до европейских дилеров добрался ещё один автомобиль «батарейного» семейства – кроссовер ID.4. Его результат за первые девять месяцев продаж составил 36 787 единиц. У этой модели есть ещё и «заряженная» версия – ID.4 GTX, подробности о ней появились весной текущего года.

В «зелёную» линейку в скором времени также войдёт купеобразный кроссовер Volkswagen ID.5: предсерийное производство этой модели стартовало на заводе в Цвиккау ещё в феврале 2021-го. На рынок такой «электропаркетник» должен поступить до конца текущего года. Напомним, у этой модели тоже будет «заряженная» версия с приставкой GTX к названию. Эту модификацию VW представит буквально через пару дней – 3 ноября.

На фото: предсерийная версия Volkswagen ID.5 GTX

Пока поклонники бренда ждут, компания решила опубликовать ещё один тизер будущего «заряженного» кроссовера. Отметим, в начале осени в рамках Мюнхенского автосалона Volkswagen показал предсерийную версию модели, которая была спрятана с помощью плёнки с ярким оранжево-зелёным рисунком. Серийный вариант «электропаркетника», чей силуэт был обрисован в коротком видеотизере, вероятно, практически не будет отличаться от прототипа, однако, маскировки его уже лишат.

Ожидается, что передняя часть Volkswagen ID.5 GTX будет такой же, как и у «заряженного» кроссовера ID.4. Очевидно, линия крыши окажется более покатой, также иным будет и боковое остекление. Помимо этого, у паркетника с купеобразным кузовом будет видоизменённая корма и багажная дверь с антикрылом, светодиодные задние фонари иной формы и другой спойлер.

Официальной информации о «начинке» паркетника ID.5 GTX пока нет. Вероятно, она окажется такой же, как у «горячей» версии кроссовера ID.4. Так что, ожидается полный привод: на каждой оси расположено по одному электродвигателю. Суммарная отдача такой силовой установки у ID.4 GTX составляет 300 л.с. На разгон с места до «сотни» такому кроссоверу нужно 6,2 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 180 км/ч.

Стоимость «заряженной» новинки будет объявлена позже. На сегодняшний день, стартовая цена стандартного «электрокроссовера» ID.4 на домашнем рынке, в Германии, равна 37 415 евро (примерно 3,07 млн рублей по текущему курсу), а «подогретый» вариант ID.4 GTX можно купить минимум за 50 415 евро (около 4,14 млн рублей).

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