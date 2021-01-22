В преддверии скорой премьеры BMW показала седан i4 на новых кадрах

Предвестником новинки BMW стал концепт i Vision Dynamics, он был представлен осенью 2017 года на автосалоне во Франкфурте. Весной 2018-го стало известно имя будущей электрической «четырёхдверки» – i4. В марте следующего года марка в первый раз поделилась несколькими фотографиями прототипа автомобиля в камуфляже (снимки были сделаны в ходе испытаний). Теперь компания поделилась свежей порцией фотографий, а также видео, на этот раз с финальных дорожных тестов.

В ходе нового тестирования седана, который баварцы называют четырёхдверным купе, был подтверждён ряд характеристик автомобиля. Отдача «электроначинки» серийного BMW i4 окажется такой же, какую заявляли для прототипа: она составляет 530 л.с., а на разгон с места до «сотни» уходит 4 секунды. Правда, в компании так и не пояснили, эти характеристики относятся к «обычному» варианту с индексом i4 M50 xDrive, или же речь идёт о «заряженном» исполнении i4 M. Ожидается, что «эмку» тоже представят в текущем году.



Точный запас хода серийного BMW i4 – автомобиля «со спортивной ДНК», как его охарактеризовали в компании – на одной зарядке в компании пока не назвали. Баварцы ограничились неопределённой формулировкой «до 600 километров» (расчёт вели по используемому в Европе циклу WLTP).



По предварительным данным, в основе электрокара лежит «тележка» CLAR (Cluster Architecture). Ёмкость батареи, которой в BMW оснастили серийный седан, пока не рассекретили. Напомним, у концепта i4 вместимость аккумулятора составляла 80 кВт*ч, а, к примеру, недавно представленный кроссовер iX получил вариант на 100 кВт*ч.



Электрическую «четырёхдверку» снабдили амортизаторами, которые уменьшают приседание в момент резкого ускорения с места; также новинка получила противобуксовочную систему ARB. У автомобиля жёсткий кузов, максимально сокращающий вибрации.

Сейчас завод BMW в Мюнхене продолжает подготовку конвейера к массовому производству i4. Серийный выпуск новинки стартует в текущем году, официальная презентация, скорее всего, пройдёт ближе к лету.

Большинство европейских автопроизводителей сейчас весьма активно развивают «зелёное» направление, так как в странах ЕС средний показатель выбросов CO2 должен быть снижен на 35% к 2030 году. По сути, это постановление уже к концу следующего десятилетия лишит многие модели версий ДВС, а часть рынков – определённых машин, не укладывающихся в нормы и портящих статистку производителю. Напомним, первым электромобилем BMW был i3, жизненный цикл этого хэтчбека в скором времени закончится. На смену ему с тем же названием придёт электрическая версия BMW 3 series.

