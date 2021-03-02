Законы ×
  • В путь: в стране может появиться новая единая база автомобильных дорог

В путь: в стране может появиться новая единая база автомобильных дорог

02.03.2021 52 0 0

Система позволит уточнить, в каком состоянии находятся трассы, где проходят ремонты, а также, когда они будут завершены. Здесь же должна отображаться информация о предстоящих дорожных работах.

 

Власти РФ задумались о создании новой системы, в которой будет собрана вся необходимая информация о российских дорогах общего пользования (включая бесплатные и платные; а также федерального, регионального и муниципального значения). Этот сервис позволит любому водителю заранее продумать маршрут при планировании дальней поездки.

Как сообщает «Российская газета», соответствующий законопроект должна рассмотреть правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Новая единая база даст автомобилистам всю необходимую информацию о дорогах, по которым им предстоит проехать: об их состоянии, о планируемых и проводимых ремонтах, а также о сроках завершения дорожных работ.

По сути, сейчас подобная база имеется – это единый государственный реестр автомобильных дорог. Предлагается заменить его системой контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов (СКДФ). Судя по всему, законопроект предусматривает смену имени (для обычных пользователей) и, собственно, усиление контроля за расходованием средств дорожных фондов (для властей). Пока неясно, сколько денег потребуется на введение соответствующих изменений.

Предполагается, что владельцев дорог обяжут передавать в систему информацию об их наименовании и протяжённости, о транспортной инфраструктуре, о местах концентрации ДТП, а также о планировании дорожных работ, формировании программ расходования дорожных фондов, об учете и контроле фактического выполнения работ, и об оценке технического состояния объектов.

В качестве гарантии достоверности перечисленных данных власти намерены ввести штрафы: наказывать планируется тех владельцев дорог, которые не смогут вовремя предоставлять и обновлять требуемые сведения. Кроме того, система позволит собирать информацию в том числе и от автомобилистов: сюда можно будет, к примеру, направить жалобы и предложения по улучшению ситуации на конкретном участке дороги. Причём владельцы дорог должны будут отвечать на комментарии пользователей.

Как отмечает издание, в период с 2021-го по 2024 год дорожникам в 76 регионах РФ в общей сложности придётся освоить 172 млрд рублей, которые выделило федеральное правительство. Кроме того, в конце прошлого месяца правительство решило направить ещё 100 млрд рублей на развитие региональных дорог (деньги направят 69 субъектам РФ). Предполагается, что новая система позволит лучше контролировать расходование этих средств.

Напомним, в России проблемы с расходованием денег при строительстве/ремонте дорог возникают с незавидной периодичностью. Не так давно стало известно о том, что обнаружены признаки коррупции при возведении новой платной трассы М-12, которая пройдёт от Москвы до Казани. По результатам аудита Счётной палаты РФ, вопросы есть к этапу проектирования и строительства обхода Балашихи (он входит в состав новой скоростной автодороги).

Россия авто и общество дороги законы

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Ford Mondeo Mk 5 Итак, вы повзрослели, обзавелись семьей и дозрели до необходимости обзавестись достаточно большим, комфортабельным и желательно престижным семейным автомобилем. При этом вы хотите по-прежнем... 34 0 0 02.03.2021
Статьи / Популярные вопросы Новый знак фотовидеофиксации с 1 марта 2021 года: что он изменит и как выглядит С 1 марта вступают в силу поправки в ПДД, добавляющие в них новый знак фотовидеофиксации, обозначающий камеры на дорогах. К осени этот знак полностью заменит старый вариант, но дело не тольк... 3871 0 3 01.03.2021
Статьи / История Скромный младший брат с сотней военных профессий: армейское оборудование на грузовиках ЗИЛ-130 1960-е годы, как известно, были временем неподдельного энтузиазма советских граждан, радужных перспектив будущего вхождения в коммунизм, побед в космосе и... массового выпуска полностью отеч... 12341 1 19 28.02.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Цвет кабачка, 6.6 литра и полупрозрачный руль: опыт владения Pontiac Catalina 1968 года за $2000 Любить «золотые 60-е» можно независимо от возраста, и помнить ту эпоху лично для этого совсем необязательно. Ведь главное – это настроение! Элвис, Желтая подводная лодка, фильмы Серджио Леон... 114212 27 25 08.01.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, новый салон и старые дорожные повадки: первый тест Renault Duster 2 Событие, которое неизбежно должно было случиться и которого многие ждали четыре года, наконец, случилось: российское подразделение Renault официально представило новый Duster локальной сборк... 109678 26 18 15.02.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Капсула-лайт: опыт владения Иж Ода с пробегом 4900 км за 20 000 рублей Многие любители автомобилей мечтают найти «капсулу времени» – машину, сохранившуюся за много лет практически без пробега в первозданном виде. Один из наших читателей обзавелся подобной «капс... 63442 26 20 18.12.2020
Обсуждаемое
86 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
83 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings