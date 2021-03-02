В путь: в стране может появиться новая единая база автомобильных дорог

Система позволит уточнить, в каком состоянии находятся трассы, где проходят ремонты, а также, когда они будут завершены. Здесь же должна отображаться информация о предстоящих дорожных работах.

Власти РФ задумались о создании новой системы, в которой будет собрана вся необходимая информация о российских дорогах общего пользования (включая бесплатные и платные; а также федерального, регионального и муниципального значения). Этот сервис позволит любому водителю заранее продумать маршрут при планировании дальней поездки.

Как сообщает «Российская газета», соответствующий законопроект должна рассмотреть правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Новая единая база даст автомобилистам всю необходимую информацию о дорогах, по которым им предстоит проехать: об их состоянии, о планируемых и проводимых ремонтах, а также о сроках завершения дорожных работ.

По сути, сейчас подобная база имеется – это единый государственный реестр автомобильных дорог. Предлагается заменить его системой контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов (СКДФ). Судя по всему, законопроект предусматривает смену имени (для обычных пользователей) и, собственно, усиление контроля за расходованием средств дорожных фондов (для властей). Пока неясно, сколько денег потребуется на введение соответствующих изменений.



Предполагается, что владельцев дорог обяжут передавать в систему информацию об их наименовании и протяжённости, о транспортной инфраструктуре, о местах концентрации ДТП, а также о планировании дорожных работ, формировании программ расходования дорожных фондов, об учете и контроле фактического выполнения работ, и об оценке технического состояния объектов.

В качестве гарантии достоверности перечисленных данных власти намерены ввести штрафы: наказывать планируется тех владельцев дорог, которые не смогут вовремя предоставлять и обновлять требуемые сведения. Кроме того, система позволит собирать информацию в том числе и от автомобилистов: сюда можно будет, к примеру, направить жалобы и предложения по улучшению ситуации на конкретном участке дороги. Причём владельцы дорог должны будут отвечать на комментарии пользователей.



Как отмечает издание, в период с 2021-го по 2024 год дорожникам в 76 регионах РФ в общей сложности придётся освоить 172 млрд рублей, которые выделило федеральное правительство. Кроме того, в конце прошлого месяца правительство решило направить ещё 100 млрд рублей на развитие региональных дорог (деньги направят 69 субъектам РФ). Предполагается, что новая система позволит лучше контролировать расходование этих средств.

Напомним, в России проблемы с расходованием денег при строительстве/ремонте дорог возникают с незавидной периодичностью. Не так давно стало известно о том, что обнаружены признаки коррупции при возведении новой платной трассы М-12, которая пройдёт от Москвы до Казани. По результатам аудита Счётной палаты РФ, вопросы есть к этапу проектирования и строительства обхода Балашихи (он входит в состав новой скоростной автодороги).

