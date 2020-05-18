В РФ могут появиться новые дорожные знаки: они предупредят о выезде из зоны под контролем камер

По сегодняшним правилам, камеры на дорогах должны быть обозначены информационной табличкой 8.23 «Фотовидеофиксация» (либо разметкой 1.24.4). При этом некоторые комплексы фиксации нарушений сейчас по-прежнему установлены таким образом, чтобы была возможность «подловить» водителей. К примеру, есть комплексы, которые следят за ровными, хорошо просматриваемыми участками дорог с неожиданно невысоким лимитом скорости и штрафуют автомобилистов за превышение.



Ещё летом 2019 года президент РФ Владимир Путин сказал, что дорожные камеры не нужно «специально прятать». После этого появился проект по правилам установки стационарных и передвижных комплексов фиксации нарушений ПДД, а также предложение по иной системе информирования водителей о них. Так, в ГИБДД в марте текущего года выступили за введение нового дорожного знака, который должен предупреждать водителей о наличии камеры. Предполагается, что вне населённых пунктов его надо будет устанавливать за 150-300 метров до зоны контроля (как стационарного, так и мобильного комплекса), а в населённом пункте – только на въезде.

Это предложение понравилось далеко не всем. Поэтому в «Общероссийском народном фронте» (ОНФ) предложили внести в него поправки. Согласно им, нужно ввести в ПДД новый знак – 6.22.1 «Зона автоматического контроля»: им будут обозначать места расположения всех комплексов. Предполагается, что в городах знак установят за 150-300 метров до камеры, а на загородных трассах – на расстоянии 300-500 метров. Кроме того, в ОНФ предложили добавить также дорожный знак 6.22.2 «Конец зоны автоматического контроля» и устанавливать его за 50-100 метров до границы участка, за которым следит камера.



Помимо этого, инициаторы считают, что для тех отрезков дорог, на которых камеры измеряют среднюю скорость, нужно установить новую информационную табличку (её обозначение в ПДД будет таким же – 8.23) и применять её надо будет вместе с дорожным знаком 6.22.1. Как сообщает «Коммерсант», рабочая группа ОНФ отправила эти поправки первому заместителю главы МВД Александру Горовому.

Изменения, подготовленные ОНФ, уже раскритиковали. Так, в московском Центре организации дорожного движения (ЦОДД) отметили, что в столице насчитывается порядка 2,5 тыс. дорожных камер, их расположение можно увидеть с помощью навигатора. По их мнению, установка дополнительных знаков перед каждым комплексом «засорит облик города». Напомним, в Москве уже пару лет ведётся «борьба» со слишком большим количеством дорожных знаков (считается, что это отвлекает водителя от дороги).



Не поддержал идею ОНФ и защитник прав автовладельцев Виктор Травин. Он считает, что в случае, если радиус действия каждой камеры в городе будет обозначен знаками, водители будет соблюдать установленный скоростной лимит не везде, а только в обозначенных местах. По его мнению, это «вызовет волну пренебрежительного отношения к ПДД».

Сейчас в России по-прежнему продолжает действовать «нештрафуемый порог» – «плюс» 20 км/ч к установленному на участке лимиту. Такую норму ввели в 2013 году из-за погрешности дорожных камер. В конце 2018 года власти предложили снизить допустимый минимум до предыдущего значения – «плюс» 10 км/ч или даже установить его на уровне «плюс» 3 км/ч. Однако в декабре прошлого года стало известно, что законодатели решили повременить с подобными нововведениями.

