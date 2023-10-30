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  • В РФ может появиться ещё одна платная трасса: подготовлен проект новой дороги в Подмосковье

В РФ может появиться ещё одна платная трасса: подготовлен проект новой дороги в Подмосковье

30.10.2023 298 1 0

По плану, на северо-востоке региона должна появиться Восточная хорда, которая соединит участок федеральной трассы М-12 со строящейся Мытищинской хордой.

Очередная трасса может появиться близ столицы: о соответствующем проекте сообщили в региональном минтрансе. Не исключено, что проезд по ней будет осуществляться на платной основе: в правительстве Московской области думают о том, чтобы привлечь для строительства частные средства (как правило, такие инвестиции впоследствии возвращаются за счёт оплаты проезда водителями).

Как сообщает «Коммерсант», речь идёт о проекте Восточной хорды, которая пройдёт на северо-востоке региона и сможет соединить федеральную платную трассу М-12 с ныне строящейся Мытищинской хордой. Протяжённость новой дороги в Подмосковье должна составить 39 км. По плану, маршрут трассы пройдёт через городские округа Ивантеевка, Фрязино, Богородский, Лосино-Петровский и Щелково.

По словам члена Общественного совета при областном минтрансе Андрея Мухортикова, строительство новой дороги в перспективе должно создать транзитный коридор от Ярославского шоссе до М-7 «Волга», при этом появится возможность перенаправить часть транзитного транспорта с жилых улиц (сейчас двухполосные дороги проходят через населённые пункты).

Разработчики пока не готовы представить проектно-сметную документацию и обнародовать технические параметры проекта будущей дороги. В подмосковном минтрансе отметили, что изучают возможность привлечения внебюджетных средств, однако на данный момент заинтересовавшихся инвесторов нет. Впрочем, пока что нет и оценки стоимости строительства дороги, а также не обозначены сроки строительства.

Исполнительный директор Ассоциации инфраструктурных инвесторов и кредиторов Вадим Калинин считает, что «при действующей ключевой ставке экономика проекта становится непривлекательной для инвесторов». Он отметил, что заинтересовать их, вероятно, сможет льготная ставка «в размере около 5% годовых для реализации крупных транспортных проектов».

По словам эксперта, на этапе строительства исполнители столкнутся с рисками из-за того, что трасса проходит в зоне плотной жилой застройки, поэтому возникнет необходимость выкупа большого количества земельных участков. При этом по мнению заведующего лабораторией инфраструктурных и пространственных исследований Института отраслевых рынков и инфраструктуры РАНХиГС Юрия Пономарева, «хорошо проработанные проекты <…> востребованы у инвесторов даже в непростых экономических условиях».

Напомним, сейчас власти Москвы продолжают строительство трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, которая уходит в областную платную Южно-Лыткаринскую автодорогу, её открытие намечено на 2025 год. В Подмосковье идут работы на платной Мытищинской хорде, которую запустят в 2024-м. Ещё в списке проектов числится платный дублёр Егорьевского шоссе: предполагается, что его возведение будет завершено в 2028-м.

Россия авто и общество дороги

 

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1 комментарий
30.10.2023 17:16
Papirus

Если строятся только очередные платные дороги, причем с невменяемыми расценками, то на что идет наш транспортный налог, акцизы из бензина?

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