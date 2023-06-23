В РФ планируют изменить правила обмена водительских прав

Законопроект, предполагающий внести изменения в систему получения водительских прав, кабмин внёс в Госдуму РФ в 2022 году. Он был одобрен в первом чтении в ноябре, а теперь прошёл второе и основное чтение; третье (заключительное) чтение проекта пройдёт на следующей неделе. Как сообщает «Коммерсант», ко второму чтению инициативу дополнили, причём публично эти поправки не обсуждались.

Документ предполагает, что на права категории D будет запрещено претендовать тем гражданам, у которых нет стажа управления легковым автомобилем или грузовиком сроком от одного года и более. Также, согласно поправкам, водители с открытыми категориями B и CE (грузовик с прицепом), автоматически получат категорию BE (легковой автомобиль с прицепом) в случае, если стаж управления «легковушкой» составляет от года и более.



Изначально инициатива предполагала, что срок действия прав, выданных за рубежом, составляет один год после получения вида на жительство или паспорта РФ; после этого требуется получить российское водительское удостоверение. Согласно внесённым недавно поправкам, эта норма не будет распространяться на граждан Беларуси с видом на жительство в РФ, а также на россиян с белорусскими правами.

В документе говорится о том, что водителям, желающим обменять иностранные права на российские самых массовых категорий и подкатегорий, не придётся сдавать практический экзамен, им достаточно будет подтвердить знание «теории». Отметим, речь идёт о категориях М, А, B и подкатегориях А1, B1. Для водителей грузовиков и автобусов с иностранными правами процедура иная: им необходимо будет пройти внутренний экзамен в автошколе перед обращением в подразделение ГИБДД РФ.



Также в законопроекте есть поправка, касающаяся автошкол. Сейчас компании в этой сфере должны получать образовательную лицензию, для этого нужно заключение ГИБДД о соответствии требованиями учебно-материальной базы; при этом впоследствии подтверждать этот документ не требуется. Документ предлагает обязать автошколы получать постоянно действующее заключение и регулярно его обновлять.

По словам первого зампреда думского комитета по транспорту Павла Федяева, на которого ссылается издание, в ходе разработки поправок депутаты «плотно работали с МВД». Отметим, в случае окончательного одобрения правительственного законопроекта новые нормы вступят в силу 1 апреля 2024 года.



Напомним, весной были внесены поправки в теоретический экзамен для получения водительских прав в РФ. Эти изменения были связаны с недавно вступившими в силу нормами ПДД, касающимися пользователей электросамокатов и других СИМ (то есть «средств индивидуальной мобильности»). Кроме того, в «теории» теперь есть новые вопросы о времени действия «стояночных» знаков, о новых светофорах и т.д.