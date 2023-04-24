Законы ×
  • В России внесли изменения в теоретический экзамен для получения водительских прав

В России внесли изменения в теоретический экзамен для получения водительских прав

24.04.2023 32 0 0

Изменения связаны с недавно вступившими в силу нормами, которые касаются пользователей электросамокатов и других «средств индивидуальной мобильности».

Чтобы получить водительские права в РФ, кандидатам необходимо успешно сдать теоретический и практический экзамены после окончания автошколы. В прошлом десятилетии теоретическую часть усложнили: сейчас желающим оформить удостоверение в случае одной ошибки нужно ответить правильно ещё на пять дополнительных вопросов из того же тематического блока, в случае второй ошибки на другую тему – ещё на пять вопросов (если неправильных ответов больше, экзамен не засчитывается).

Сами вопросы тоже периодически пересматривают, включая в них новые нормы, затрагивающие водителей, которые были приняты за последнее время. Теперь список билетов для теоретического экзамена пополнился вопросами, которые касаются пользователей электросамокатов и других СИМ (то есть «средств индивидуальной мобильности»).

Напомним, законодатели разрабатывали изменения в ПДД, связанные с использованием электросамокатов, моноколёс и других СИМ, более трёх лет, в процессе участвовали Министерство транспорта и ГИБДД. Редакция с окончательным вариантом поправок вступила в силу 1 марта 2023 года. Так, Правила дорожного движения пополнили новые дорожные знаки, в том числе запрещающие движение на СИМ, а также был определён порог скорости в 25 км/ч (действует на тротуаре, по которому можно двигаться в ряде случаев).

Теперь сдающим теоретический экзамен в ГИБДД кандидатам (причём на любую категорию прав) в билетах будут попадаться вопросы в том числе и касающиеся пользователей СИМ, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел РФ. Сейчас актуальный список вопросов опубликован на официальном сайте ведомства.

Также в новую версию билетов для теоретического этапа вошли вопросы о времени действия знаков 3.29 и 3.30 «Стоянка запрещена по чётным / нечётным числам месяца». Помимо этого, изменения касаются действий водителей при работе новой световой секции в виде силуэта пешехода, стрелки с мигающим сигналом бело-лунного цвета под светофором, а ещё зоны действия знака 3.27 «Остановка запрещена», если он используется совместно с жёлтой линией горизонтальной дорожной разметки 1.4.

Стоит напомнить, что правила, вступившие в силу 1 марта и касающиеся СИМ, в дальнейшем, вероятно, будут пересматриваться «с учётом результатов правоприменительной практики». Такой ответ Минтранс РФ направил главе комиссии по транспорту заксобрания Санкт-Петербурга Алексею Цивилеву, который ранее предлагал приостановить вступление обновлённой редакции ПДД в силу, а также выступал за новое обсуждение связанных с электросамокатами поправок. Он считает, что «скоростное движение СИМ по тротуарам» может оказаться опасным как для пользователей такого транспорта, так и для пешеходов.

По предварительным данным, если анализ «правоприменительной практики» касательно движения пользователей СИМ действительно будет сделан, а по его итогам законодатели выявят необходимость во внесении корректировок в новые ПДД, то очередные изменения могут вступить в силу 1 марта 2024 года.

документы Россия авто и общество ПДД законы

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Как правильно парковаться на уклоне и почему это важно Мы уже не раз говорили о парковке: о том, где можно и нельзя парковаться, что будет, если встать на месте для инвалидов, и как быть, если вам мешает припаркованная на тротуаре машина. Сег... 140 1 0 24.04.2023
Статьи / Новые авто Атмосферник и два дисплея: первое знакомство с BAIC U5 Plus Природа, как известно, не любит пустоты. То же самое можно сказать и о рынке, и как только западные автомобильные компании начали одна за одной уходить из России, автомобилестроители из Подн... 1298 2 3 23.04.2023
Статьи / История Шестнадцать цилиндров для BMW: почему двигатель BMW V16 Goldfisch так и не стал серийным Противостояние двух ведущих немецких автогигантов BMW и Mercedes началось еще в середине семидесятых, когда появилась первая «семёрка» BMW, ставшая конкурентом первому S-классу с индексом W... 1284 0 2 22.04.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 30 лет рабства: тест-драйв ГАЗ-53 Точнее было бы написать «тест-драйв ГАЗ-САЗ-3507 на шасси ГАЗ-53-14», но это слишком сложно. А вот просто ГАЗ-53 узнает каждый, кто успел выпить стакан  газировки за одну копейку (с сиропом... 9818 9 878 09.12.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Любителям Volvo, по цене Volvo: тест-драйв обновленной Geely Tugella Впервые с Geely Tugella мы познакомились ровно два года назад, в ноябре 2020. За эти два года флагманский кроссовер нашел свою, пусть и небольшую, аудиторию, заработал определенную репутацию... 8660 3 864 29.11.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Geely Monjaro: лучше, чем Volvo? В Китае этот полноразмерный кроссовер дебютировал еще два года назад под неблагозвучным для нашего уха именем Xingyue L и заводским индексом KX11. В России машину сертифицировали в 2022, и в... 8175 8 9 07.04.2023
Change privacy settings