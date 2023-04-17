ПДД ждут новые поправки осенью, их подготовит Минтранс

Поправки в Правила дорожного движения, связанные с использованием электросамокатов, моноколёс и других СИМ, разрабатывались более трёх лет. В подготовке участвовали Минтранс и ГИБДД. Изменения вступили в силу в начале прошлого месяца: в списке новшеств числятся дорожные знаки, запрещающие движение на «альтернативном транспорте», установление порога скорости в 25 км/ч (действует в том числе на тротуаре, по которому можно двигаться в ряде случаев).

Правила, вступившие в силу 1 марта, в скором будущем будут пересматриваться, об этом сообщает «Коммерсант». Соответствующий ответ Минтранс РФ направил главе комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры заксобрания Санкт-Петербурга Алексею Цивилеву: напомним, он ранее предлагал приостановить вступление обновлённой редакции ПДД в силу, а также выступал за новое обсуждение связанных с электросамокатами поправок. По его мнению, «скоростное движение СИМ по тротуарам» может оказаться опасным как для пользователей такого транспорта, так и для пешеходов.



В Минтрансе пояснили, что новые ПДД, вероятно, будут скорректированы «с учётом результатов правоприменительной практики». Также в ведомстве добавили, что «в связи с непродолжительным сроком применения новой практики на данный момент недостаточно». Чиновники хотят дождаться конца сезона, то есть к изучению результатов они приступят осенью. Известно, что это решение согласовано с ГИБДД.

Дорожный знак 3.35 «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено»

По словам Алексея Цивилева, которого цитирует издание, «озвученный подход "сначала посчитаем пострадавших, а потом внесем правки" нас не устраивает». Он считает скорость движения по тротуарам до 25 км/ч главной проблемой новой редакции ПДД и напоминает, что при столкновении на такой скорости пешеходы могут получить серьёзные травмы. Также глава комиссии по транспорту заксобрания Санкт-Петербурга отмечает, что первый всплеск аварийности с участием электросамокатов уже был зафиксирован, хотя сезон только стартовал.



На данный момент нет открытой статистики по авариям с пользователями СИМ за март-апрель. Однако сообщения о ДТП с участием автомобилей и электросамокатов, а также о наездах на пешеходов на тротуарах появляются в СМИ. Хотя на данный момент нельзя сказать, что различные инциденты с участием пользователей СИМ произошли именно из-за недавних поправок в ПДД.

По словам начальника Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрия Митрошина, рост аварийности в новой категории можно объяснить темпами распространения электросамокатов. По его мнению, шеринговые сервисы должны «активнее заниматься пропагандой безопасного вождения», а регионам необходимо «развивать инфраструктуру для катания», чтобы пользователи СИМ меньше ездили по тротуарам. Ранее Минтранс рассылал соответствующие рекомендации, однако, по словам Алексея Цивилева, у большинства городов на это нет средств.



Если анализ «правоприменительной практики» касательно движения пользователей СИМ действительно будет произведён и выявит потребность в корректировках новых ПДД, вероятно, очередные изменения вступят в силу 1 марта 2024 года. Такой срок обозначил сопредседатель рабочей группы «Безопасность дорожного движения» Евгений Литвин.