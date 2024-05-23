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  • В РФ появилась сеть автосервисов, занимающихся техобслуживанием моделей китайских марок

В РФ появилась сеть автосервисов, занимающихся техобслуживанием моделей китайских марок

23.05.2024 63 0 0

Компания Caready намерена открыть 50 СТО до конца текущего года, к концу 2025-го, по плану, их количество должно увеличиться до 215. В списке преимуществ – наличие собственного бренда запасных частей.

Российский автопарк за последние несколько лет претерпел серьёзные изменения: многие иностранные бренды официально покинули РФ, на рынке появилось больше китайских марок. Причём автомобили поступают в продажу как по официальным каналам, так и по легализованной весной 2022 года схеме параллельного импорта. Для технического обслуживания в том числе «поднебесных» моделей была создана федеральная сеть мультибрендовых автосервисов Caready.

Сеть автосервисов основана весной 2024 года, принцип работы построен на франшизе. Согласно плану Caready, до конца текущего года будет открыто 50 станций технического обслуживания, а ближе к концу 2025-го их количество должно увечиться до 215. В компании отметили, что сейчас на рынке наблюдается нехватка технической экспертизы и дефицит квалифицированных кадров, готовых работать с китайскими автомобилями.

«Сегодня у независимых СТО не хватает технической экспертизы на китайские автомобили, ввезённые по параллельному импорту, — комментирует директор сети автосервисов Caready Михаил Маковей. – Уверены, что наличие технической документации и каталогов для китайских автомобилей, повышение квалификации кадров и увеличение доли запчастей на рынке смогут минимизировать данную проблему».

Ещё в компании отметили, что Caready намерена сотрудничать c Pango Cars (специализируется на автомобилях с пробегом): это позволит расширить спектр услуг, предоставляя в том числе полный цикл обслуживания автомобиля. Как отмечает руководитель автомобильной экосистемы PangoCars Антон Ганжа, клиентам будут предлагаться различные финансовые продукты и услуги по обслуживанию в течение жизненного цикла ТС.

На сервисных станциях Caready клиенты могут приобрести продлённую гарантию, покрывающую ремонт автомобилей, в том числе двигателя и коробки передач. В списке преимуществ Caready числится наличие собственного бренда запасных частей.

На сегодняшний день автосервисы сети Caready есть в Москве, Иркутске, Барнауле, Оренбурге, Дзержинске, Владимире, Долгопрудном и Ачинске. В текущем году компания собирается открыть станции технического обслуживания ещё более чем в 15 городах страны.

автосервис Россия Китай авто и общество

 

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