В РФ составят новую карту: на неё нанесут дороги с высоким риском ДТП

Соответствующий сервис, который будет полезным для всех водителей, особенно автопутешественников и дальнобойщиков, начнёт работу в октябре 2021 года.

Новую карту дорог страны, где будут отмечены участки с повышенным риском возникновения аварий, можно будет составить по итогам работы сервиса, который планируют запустить в рабочей группе Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет». Водителей такая система сможет заранее оповещать о возможных опасностях.

Как сообщают «РИА Новости», этот сервис сможет не только искать участки дорог с высоким риском ДТП и предупреждать о них водителей, но и будет вырабатывать рекомендации по снижению риска аварий (причём в соответствии с определёнными погодными условиями). То есть система сможет проанализировать и обстоятельства, при которых чаще всего бывают столкновения машин на определённых участках.

В НТИ «Автонет» напомнили о том, что сейчас аварийно опасный участок это территория дороги протяжённостью не более 1 тыс. метров, на которой было зафиксировано определённое количество ДТП в течение одного года: пять и более аварий, в результате которых участники погибли или получили травмы.

При этом предполагается, что новый сервис будет предугадывать происшествия и предотвращать их в будущем. Он сможет определить аварийный участок дороги с помощью искусственного интеллекта: дело в том, что информация будет поступать с телематических платформ автомобилей. При этом речь идёт не только о данных по ДТП, анализироваться будут и случаи, когда водителям приходится резко тормозить, когда срабатывает ABS и т.д. Помимо этого сведения могут поступать в том числе из системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

Сообщается, что в числе возможных потребителей нового сервиса окажутся собственники дорог, эксплуатирующие их организации, а также провайдеры мобильных навигационных ресурсов. Новый сервис обещает заработать в октябре 2021 года. В этом же году НТИ «Автонет» планирует запустить систему мониторинга состояния дорог в режиме реального времени.

Летом прошлого года стало известно о том, что в России появится собственная автомобильная система распознавания пешеходов и иных препятствий. За этот проект ответственен Минпромторг. В ведомстве пояснили, что в основе такой автомобильной системы будут сенсоры на дорогах – видеокамеры и СВЧ-радары.

Совсем недавно стало известно ещё об одной системе, которая позволит ловить тех, кто садится за руль после лишения прав. Для этого специальный сервис будет искать машины, собственники которых временно не имеют удостоверений. Также она сможет определять их возможное местоположение. Сведения будут формироваться с помощью данных операторов телематических и сервисных платформ, информации с дорожных камер и т.д.