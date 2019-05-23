В РФ могут запустить систему, которая поймает тех, кто садится за руль после лишения прав

В этом поможет российская сервисная навигационно-телематическая платформа, которую планируется внедрить на федеральном уровне.

Нередко водители, которых лишили прав, например, из-за вождения в нетрезвом состоянии или другого серьёзного нарушения ПДД, садятся за руль и безнаказанно ездят до тех пор, пока их не остановит сотрудник ГИБДД. На это может уйти немало времени, ведь штат инспекторов, которые ловят нарушителей на дорогах, недавно сократился. Вместо них за водителями следят камеры, причём их количество постоянно растёт, а функционал расширяется. Но отследить тех, кто сел за руль без прав, приборам пока не под силу.

Официальный представитель Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет» Ярослав Федосеев рассказал о том, что новый сервис сможет выявлять автомобилистов, которые продолжают управлять ТС даже после лишения водительских прав. Для этого система будет искать машины, собственники которых временно не имеют удостоверений. Также она сможет определять их возможное местоположение.

Как сообщает ТАСС, сведения о нарушителях будут формироваться с помощью данных операторов телематических и сервисных платформ, информации с комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД, а также на основе базы ГИБДД, куда входят те, кто лишён водительских прав.

По словам Ярослава Федосеева, для начала система с помощью анализа данных ГИБДД выявит идентификационные номера автомобилей, чьи владельцы не имеют права садиться за руль. После этого будут определены места вероятных перемещений этих ТС (здесь пригодятся данные телематических устройств). Итогом станет актуальный список интересующих машин с указанием предполагаемого района их поиска.

Новый сервис базируется на системе «Автодата». Она должна стать российской сервисной навигационно-телематической платформой, которая сформирует массив статистических и аналитических данных о колёсных ТС, дорожной инфраструктуре и т.д. Её в дальнейшем хотят внедрить на федеральном уровне.

Ранее Kolesa.ru сообщал о том, что ГИБДД в 2020 году запустит систему для поиска «машин-двойников». Речь идёт о мошенниках, которые используют фальшивые номера, нарушают ПДД, а штрафы приходят владельцам оригинальных госзнаков. Напомним, за управление машиной с поддельными номерами предусмотрено наказание в виде лишения прав на срок до 1 года.

Для того, чтобы оперативно искать мошенников все дорожные камеры переведут на единое программное обеспечение (ПО). Сейчас один «софт» используют ГИБДД столицы, Московской, Ростовской, Ульяновской, Тюменской, Оренбургской областей, а также Камчатки. Впоследствии к нему подключат и остальные регионы РФ. С помощью этой системы уже нашли «двойника» в Ростове-на-Дону.