У «машин-двойников» не останется шансов: ГИБДД запустит систему для их поиска

Новый сервис для выявления нарушителей ведомство намерено «в полном объёме» запустить в 2020 году.

О новой системе, которая позволит искать «двойников» с фальшивыми автономерами, рассказал начальник ГИБДД РФ Михаил Черников. Согласно части 4 статьи 12.2 КоАП, за управление транспортным средством с поддельными знаками предусмотрено наказание в виде лишения прав на срок до 1 года. Глава ведомства пояснил, что база данных, которая поможет искать «дублёров», уже существует.

Однако, пока что эта информационная база работает «не в полную силу». Как сообщает «Коммерсант», для этого нужно внедрить единое программное обеспечение для центров автоматической фиксации административных правонарушений в регионах. Раньше все субъекты РФ использовали собственное ПО, что не позволяло этим центрам совершать обмен данными.

Теперь же решено, что все региональные центры будут работать на едином ПО, которое аналогично тому, что уже применяется в столице РФ. Напомним, здесь действует одна из самых масштабных систем фиксации нарушений ПДД, которая включает в себя более 1,5 тыс. дорожных камер. Один «софт» уже используют ГИБДД Москвы, Московской, Ростовской, Ульяновской, Тюменской, Оренбургской областей, а также Камчатки. Впоследствии к нему подключат и остальные регионы страны.

Одной из функций единого ПО является автоматическое выявление «машин-двойников»: для этого был создан специальный алгоритм, который включает в себя передачу сигнала в полицию о необходимости проверки. Известно, что систему уже испытали и с её помощью нашли «автомобиль-дублёр» с фальшивыми номерами в Ростове-на-Дону.

Но просто найти машину злоумышленника недостаточно. После этого нужно объявить план «Перехват», остановить автомобиль, а сидящего за рулём гражданина задержать. По сведениям издания, на это у полиции сейчас не хватает сотрудников, так как штат ГИБДД не так давно сократили.

«Двойники» – это головная боль законопослушных автовладельцев. По словам эксперта по дорожным камерам Григория Шухмана, разбираться со штрафами приходится им, причём всё осложняется, если факт нарушения ПДД был зафиксирован в другом регионе. Нередко выходит, что на поездку до нужного подразделения ГИБДД у водителя уходит больше денег, чем в случае уплаты не своего штрафа.

Помочь в борьбе с фальшивыми номерами могли бы RFID-метки. О них напомнила Людмила Шерстнева, руководитель Союза производителей государственных регистрационных знаков ТС. По её словам эксперимент с такими знаками проводился в Казани. Оказалось, что средний процент считывания стандартных номеров составляет 46%, а знаков с радиометками – 96%. Напомним, внедрить микрочипы в автономера предлагали ещё в 2013 году. Тогда на этом настаивал премьер-министр Дмитрий Медведев, но до реализации дело не дошло. В 2017-ом идею чипирования знаков госрегистрации начали обсуждать снова, но опять же безрезультатно.