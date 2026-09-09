Минивэн Hyundai Custo получит новое «лицо» после рестайлинга

Семиместный минивэн Hyundai Custo дебютировал в 2021 году. Поначалу модель была заявлена в качестве «эксклюзива» для Китая, но с 2022-го ее стали продавать в странах Юго-Восточной Азии, впоследствии вэн также добрался до Казахстана. Причем на других рынках автомобиль известен как Hyundai Custin. В Поднебесной же минивэн в 2024-м слегка модернизировали. А скоро там появится Custo, переживший полноценный рестайлинг: сертификат такой модели внесли в базу местного Минпрома.
В Китае у минивэна будет новое «лицо». Hyundai Custo получит прямоугольную радиаторную решетку, покрытую хромированными «треугольниками». Головную оптику сделают в виде вертикальных блоков с выстроившимися столбиками светодиодными секциями. Минивэну также достанется более агрессивный передний бампер. Задний бампер тоже станет другим, а вот фонари менять не будут. Ну и еще у Custo появятся 18-дюймовые диски иного дизайна. Из-за нового обвеса длина вэна увеличится на 9 мм до 4959 мм. Колесная база – прежние 3055 мм.
Интерьер рестайлингового Hyundai Custo пока засвечен лишь мельком. Судя по всему, новый приборный экран будет «торчать» из передней панели, минивэн также обретет гигантское табло мультимедиа. У дореформенного Custo приборка интегрирована в панель, а по центру установлен вертикальный планшет.
В Китае Hyundai Custo все так же будет доступен с двумя бензиновыми турбомоторами на выбор. «Начальные» версии сохранят 170-сильную турбочетверку 1.5. А турбодвигатель 2.0 дорогих вариантов станет чуть мощнее – 245 л.с. вместо нынешних 236 л.с. На дореформенном вэне оба мотора сочетаются с классическим восьмиступенчатым автоматом, привод только передний.
Презентацию обновленного минивэна Hyundai Custo могут провести уже в этом году. Для Китая, напомним, модель выпускают локально – производство налажено на заводе Beijing Hyundai.
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