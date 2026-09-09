Минивэн Hyundai Custo получит новое «лицо» после рестайлинга

Компания Hyundai готовит к премьере обновленный минивэн Custo. Модели кардинально переделают переднюю часть, еще, возможно, перекроят салон. Кроме того, топовый мотор станет чуть мощнее.

Семиместный минивэн Hyundai Custo дебютировал в 2021 году. Поначалу модель была заявлена в качестве «эксклюзива» для Китая, но с 2022-го ее стали продавать в странах Юго-Восточной Азии, впоследствии вэн также добрался до Казахстана. Причем на других рынках автомобиль известен как Hyundai Custin. В Поднебесной же минивэн в 2024-м слегка модернизировали. А скоро там появится Custo, переживший полноценный рестайлинг: сертификат такой модели внесли в базу местного Минпрома.

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В Китае у минивэна будет новое «лицо». Hyundai Custo получит прямоугольную радиаторную решетку, покрытую хромированными «треугольниками». Головную оптику сделают в виде вертикальных блоков с выстроившимися столбиками светодиодными секциями. Минивэну также достанется более агрессивный передний бампер. Задний бампер тоже станет другим, а вот фонари менять не будут. Ну и еще у Custo появятся 18-дюймовые диски иного дизайна. Из-за нового обвеса длина вэна увеличится на 9 мм до 4959 мм. Колесная база – прежние 3055 мм.

Обновленный Hyundai Custo

Интерьер рестайлингового Hyundai Custo пока засвечен лишь мельком. Судя по всему, новый приборный экран будет «торчать» из передней панели, минивэн также обретет гигантское табло мультимедиа. У дореформенного Custo приборка интегрирована в панель, а по центру установлен вертикальный планшет.

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В Китае Hyundai Custo все так же будет доступен с двумя бензиновыми турбомоторами на выбор. «Начальные» версии сохранят 170-сильную турбочетверку 1.5. А турбодвигатель 2.0 дорогих вариантов станет чуть мощнее – 245 л.с. вместо нынешних 236 л.с. На дореформенном вэне оба мотора сочетаются с классическим восьмиступенчатым автоматом, привод только передний.

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Презентацию обновленного минивэна Hyundai Custo могут провести уже в этом году. Для Китая, напомним, модель выпускают локально – производство налажено на заводе Beijing Hyundai.