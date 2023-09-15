Непопулярный минивэн Hyundai Custo вышел на новый рынок под другим именем

Как и на производственной родине, экспортный MPV предложен с двумя бензиновыми турбомоторами на выбор.

Этот минивэн Hyundai дебютировал в 2021 году, изначально он был заявлен в качестве эксклюзивной модели для Китая, где и налажено его производство: там однообъемник зовется Custo. Увы, особого успеха вэн Хёндэ не достиг, а ведь сегмент MPV на «поднебесном» рынке пользуется стабильно высоким спросом. Так, по итогам 2022-го Hyundai Custo разошелся тиражом 13 215 экземпляров, результат восьми месяцев 2023-го – 7804 единиц. Для сравнения, объем продаж локального минивэна Honda Odyssey – 44 586 и 25 210 шт. соответственно. Так что еще в прошлом году компания Hyundai приняла решение вывести Custo за пределы КНР. Первым условно экспортным рынком стал Тайвань, а сегодня модель стартовала еще и во Вьетнаме. Причем зарубежную версию переименовали из Custo в Custin.

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Напомним, в основе MPV лежит платформа N3, на которой построены многие модели концерна Hyundai-Kia, включая нынешние паркетник Hyundai Tucson и минивэн Kia Carnival. Главная фишка внешности – массивная радиаторная решетка с интегрированными диодными ходовыми огнями (как у Туссана), ну и еще вэн получил необычные задние фонари. Длина (4950 мм) и ширина (1850 мм) у Custo и Custin совпадают, но высота у вьетнамского вэна меньше, чем у модели для Китая: 1725 против 1734 мм. Колесная база едина для обеих версий – 3055 мм.



Как и в Поднебесной, вьетнамцам Custin доступен с двумя бензиновыми моторами на выбор: это турбочетверки 1.5 T-GDI (170 л.с., 253 Нм) и 2.0 T-GDI (236 л.с., 353 Нм). Оба мотора сочетаются с классическим восьмиступенчатым автоматом, привод исключительно передний.



Hyundai Custin по умолчанию имеет семиместный кожаный салон с двумя раздельными креслами во втором ряду. В базе также идут 17-дюймовые колеса, светодиодная оптика, цифровая приборка, мультимедийная система с вертикальным тачскрином диагональю 10,4 дюйма, шесть подушек безопасности, климат-контроль, сдвижная дверь с электроприводом с правой стороны, круиз-контроль, камера заднего вида.

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Топ-версии положены 18-дюймовые диски, два люка в крыше, подогрев и вентиляция кресел первого и второго рядов (расположенные посередине сиденья также имеют выдвижные поставки для ног), электропривод обеих сдвижных дверей, камеры кругового обзора, адаптивный «круиз», системы автоторможения и мониторинга слепых зон.



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В пересчете на наши деньги Hyundai Custin обойдется где-то в 3 400 000 – 4 000 000 рублей по актуальному курсу. Скорее всего, впоследствии модель появится и в других странах Юго-Восточной Азии, также не исключено, что она доберется до Южной Америки. Под заказ минивэн Хёндэ китайского производства можно привезти и в Россию.

