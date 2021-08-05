Минивэн Hyundai Custo почти полностью раскрыт: пока без «кроссовера»

Новый MPV получил облик в стиле последнего Tucson, а внутри установили вертикальный тачскрин, как у китайской Креты. Вэн предложат с двумя турбомоторами на выбор.

После серии шпионских фото и тизеров наконец-то опубликованы полноценные фирменные изображения нового минивэна Hyundai Custo. Напомним, модель пока адресована только Китаю, там же налажено производство, за выпуск отвечает совместное предприятие Beijing Hyundai. Кстати, это первый вэн в линейке СП. Публичную премьеру новинка, как ожидается, справит в конце августа, на рынок она должна выйти уже в этом году.

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Hyundai Custo досталась внушительная радиаторная решетка с блестящими пластинами и интегрированными ходовыми огнями, как у кроссовера Tucson. Также вэн имеет сдвижные задние двери с электроприводом (проем – 715 мм) и двухсекционную панорамную крышу. Наружные зеркала установлены на отдельных ножках, а фонари сверху объединены светящейся полоской. На официальных картинках запечатлен минивэн с «голыми» колесными арками, однако, благодаря китайскому сертификационному органу, мы знаем, что у Custo еще будет кросс-версия – с черным пластиком на арках и дверях.



Hyundai Custo с защитным обвесом на фото минпрома КНР

По предварительным данным, модель делит платформу с последним Kia Carnival, при этом MPV Хендэ компактнее: длина Custo равна 4950 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1734 мм, колесная база – 3055 мм. Габариты базовой версии минивэна Kia (в корейской спецификации): 5155/1995/1740 мм, расстояние между осями – 3090 мм.



На первом этапе Hyundai Custo предложат с семиместным салоном, сиденья расположены по схеме 2+2+3, причем у правого кресла второго ряда есть выдвижная подставка для ног. Но главная «фишка» иная – мультимедийная система с вертикальным тачскрином диагональю 10,4 дюйма, как у паркетника Hyundai ix25 второй генерации (так в Поднебесной зовется кросс, который у нас известен под именем Creta). Отдельного блока управления климат-контролем нет – все настройки встроены в дисплей.

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Также минивэн получил усеченное рулевое колесо в стиле местных Elantra и Sonata, виртуальную «приборку» и двухэтажный центральный тоннель, вместо традиционного рычага коробки установили кнопочный пульт, дефлекторы обдува спрятаны в единую линию, плюс на передней панели есть вставки «под дерево». Позже, возможно, появится еще и версия с салоном на шестерых.



Hyundai Custo сертифицирован с двумя бензиновыми «турбочетверками», знакомыми по другим моделям Beijing Hyundai: это моторы 1.5 (заводской индекс G4FS) и 2.0 (G4NN), на минивэне они выдают 170 и 236 л.с. соответственно. Китайские профильные медиа пишут, что вэн комплектуется восьмиступенчатым «автоматом», привод только передний.

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В Поднебесной новинка Hyundai составит конкуренцию Buick GL8, Honda Odyssey, Roewe iMax8 и GAC M8.



Между тем в России тоже скоро появится минивэн Хендэ – более крупная Staria с «космическим» дизайном.