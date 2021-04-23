Roewe решила потягаться с Lexus и Buick: минивэн iMax8 стал четырехместным и обрёл телевизор

Серийный минивэн Roewe iMax8 – первый MPV в истории бренда – дебютировал в прошлом году (он же на заглавном изображении). Недешевая семиместная модель с двумя отдельными креслами во втором ряду адресована, прежде всего, бизнесменам, а не семьянинам – в Китае такой формат любят. Но хитом iMax8 назвать сложно: вэн стартовал в сентябре, за четыре месяца 2020-го продано 10 356 штук (здесь и далее статистика CarSalesBase). К примеру, бизнесвэн GAC Trumpchi M8 (экс-GM8, а в России это GN8) с сентября по декабрь в Поднебесной обрел 16 580 владельцев (результат всего года – 33 974 единиц), ну а семейство Buick GL8, с оглядкой на которое, скорее всего, и делали китайские MPV, за тот же период разошлось тиражом в 72 725 экземпляров (всего в 2020-м реализовано 156 879 таких Бьюиков). Тем не менее, Roewe менять концепцию не собирается – напротив, на Шанхайском мотор-шоу марка показала еще более роскошную версию iMax8, с салоном на четверых. Фотографии новинки с выставки опубликовало издание Autohome.
Статус новой версии пока неизвестен – то ли это уже серийный вариант, то ли еще прототип. Внешне от семиместного Roewe iMax8 отличается более агрессивными радиаторной решеткой и бамперами. Также новинке достались колеса оригинального дизайна, некоторые «поднебесные» СМИ пишут, что они 20-дюймовые, тогда как у стандартного MPV – 18-дюймовые. Китайцы не уточняют, как новый обвес сказался на длине. У товарного трехрядного вэна этот показатель составляет 5016 мм, колесная база – 3000 мм.
Интерьер оформлен в белом цвете, в задней части – два отдельных кресла с электрорегулировками и выдвижными подставками для ног. Между водителем и VIP-пассажирами установили перегородку: сверху – вроде бы матовое стекло, и оно, вероятно, опускается, а ниже – огромный «телевизор» (судя по всему, это тачскрин). Задние сиденья разделены консолью, из нее торчит сенсорная панель для управления «климатом» и настройками кресел, вдобавок из этой консоли может выезжать небольшой столик. Ну и еще есть встроенный холодильник.
Двигатель перешел со стандартного Roewe iMax8 – это бензиновая «турбочетверка» 2.0, которая выдает 234 л.с. и 360 Нм. На серийном трехрядном вэне мотор сочетается с восьмиступенчатым «автоматом» — та же коробка, скорее всего, досталась и четырехместному варианту.
Сроки появления новой версии на рынке не названы. Между тем в Китае четырехместные исполнения также есть у того же Buick GL8 (но без перегородки) и Lexus LM (да, Лексус продает в Азии минивэн, он сделан из Toyota Alphard, и у него есть и перегородка, и «телевизор»). Такой Бьюик в Поднебесной сегодня стоит от 529 900 юаней, что эквивалентно примерно 6 240 000 рублей по актуальному курсу. Ну а Lexus LM обойдется минимум в 1 466 000 юаней (около 17 000 000 рублей). Если роскошный «китаец» все же доберется до дилеров, то он, конечно, окажется дешевле.
Что же касается трехрядного Roewe iMax8, то его цена начинается с отметки в 188 800 юаней (около 2 223 000 рублей). Для модели предусмотрены два люка в крыше, кожаный салон, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, системы автоторможения и удержания в полосе, проекционный дисплей. А еще у вэна есть передвижной центральный бокс (внутри – охлаждаемый/обогреваемый отсек), его можно «катать» между креслами первого и второго рядов. Другая «фишка» iMax8 – встроенные в спинки передних сидений сенсорные панели, они показывают время, температуру и т.д., с них же можно управлять «музыкой».
Для комментирования вам необходимо авторизоваться
Сколько же денег он стоит, я лучше опель зафиру лайф возьму и на квартиру еще останется )))