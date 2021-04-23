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  • Roewe решила потягаться с Lexus и Buick: минивэн iMax8 стал четырехместным и обрёл телевизор

Roewe решила потягаться с Lexus и Buick: минивэн iMax8 стал четырехместным и обрёл телевизор

23.04.2021 365 1 0

В новом исполнении однообъемник принадлежащей концерну SAIC марки выглядит еще более агрессивно. Двигатель, по предварительным данным, перешел со стандартной модели.

 

Серийный минивэн Roewe iMax8 – первый MPV в истории бренда – дебютировал в прошлом году (он же на заглавном изображении). Недешевая семиместная модель с двумя отдельными креслами во втором ряду адресована, прежде всего, бизнесменам, а не семьянинам – в Китае такой формат любят. Но хитом iMax8 назвать сложно: вэн стартовал в сентябре, за четыре месяца 2020-го продано 10 356 штук (здесь и далее статистика CarSalesBase). К примеру, бизнесвэн GAC Trumpchi M8 (экс-GM8, а в России это GN8) с сентября по декабрь в Поднебесной обрел 16 580 владельцев (результат всего года – 33 974 единиц), ну а семейство Buick GL8, с оглядкой на которое, скорее всего, и делали китайские MPV, за тот же период разошлось тиражом в 72 725 экземпляров (всего в 2020-м реализовано 156 879 таких Бьюиков). Тем не менее, Roewe менять концепцию не собирается – напротив, на Шанхайском мотор-шоу марка показала еще более роскошную версию iMax8, с салоном на четверых. Фотографии новинки с выставки опубликовало издание Autohome.

Четырехместный Roewe iMax8
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Четырехместный Roewe iMax8
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Четырехместный Roewe iMax8
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Статус новой версии пока неизвестен – то ли это уже серийный вариант, то ли еще прототип. Внешне от семиместного Roewe iMax8 отличается более агрессивными радиаторной решеткой и бамперами. Также новинке достались колеса оригинального дизайна, некоторые «поднебесные» СМИ пишут, что они 20-дюймовые, тогда как у стандартного MPV – 18-дюймовые. Китайцы не уточняют, как новый обвес сказался на длине. У товарного трехрядного вэна этот показатель составляет 5016 мм, колесная база – 3000 мм. 

Четырехместный Roewe iMax8

Интерьер оформлен в белом цвете, в задней части – два отдельных кресла с электрорегулировками и выдвижными подставками для ног. Между водителем и VIP-пассажирами установили перегородку: сверху – вроде бы матовое стекло, и оно, вероятно, опускается, а ниже – огромный «телевизор» (судя по всему, это тачскрин). Задние сиденья разделены консолью, из нее торчит сенсорная панель для управления «климатом» и настройками кресел, вдобавок из этой консоли может выезжать небольшой столик. Ну и еще есть встроенный холодильник.

Четырехместный Roewe iMax8
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Четырехместный Roewe iMax8
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Четырехместный Roewe iMax8
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Четырехместный Roewe iMax8
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Четырехместный Roewe iMax8
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Двигатель перешел со стандартного Roewe iMax8 – это бензиновая «турбочетверка» 2.0, которая выдает 234 л.с. и 360 Нм. На серийном трехрядном вэне мотор сочетается с восьмиступенчатым «автоматом» — та же коробка, скорее всего, досталась и четырехместному варианту.

Сроки появления новой версии на рынке не названы. Между тем в Китае четырехместные исполнения также есть у того же Buick GL8 (но без перегородки) и Lexus LM (да, Лексус продает в Азии минивэн, он сделан из Toyota Alphard, и у него есть и перегородка, и «телевизор»). Такой Бьюик в Поднебесной сегодня стоит от 529 900 юаней, что эквивалентно примерно 6 240 000 рублей по актуальному курсу. Ну а Lexus LM обойдется минимум в 1 466 000 юаней (около 17 000 000 рублей). Если роскошный «китаец» все же доберется до дилеров, то он, конечно, окажется дешевле.

Серийный семиместный Roewe iMax8
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Серийный семиместный Roewe iMax8
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Серийный семиместный Roewe iMax8
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Серийный семиместный Roewe iMax8
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Серийный семиместный Roewe iMax8
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Серийный семиместный Roewe iMax8
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Серийный семиместный Roewe iMax8
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Серийный семиместный Roewe iMax8
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Что же касается трехрядного Roewe iMax8, то его цена начинается с отметки в 188 800 юаней (около 2 223 000 рублей). Для модели предусмотрены два люка в крыше, кожаный салон, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, системы автоторможения и удержания в полосе, проекционный дисплей. А еще у вэна есть передвижной центральный бокс (внутри – охлаждаемый/обогреваемый отсек), его можно «катать» между креслами первого и второго рядов. Другая «фишка» iMax8 – встроенные в спинки передних сидений сенсорные панели, они показывают время, температуру и т.д., с них же можно управлять «музыкой».

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1 комментарий
23.04.2021 17:44
Давид Шмидт

Сколько же денег он стоит, я лучше опель зафиру лайф возьму и на квартиру еще останется )))

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