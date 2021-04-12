Минивэн Hyundai Custo: меньше Kia Carnival, тоже с претензией на «кроссоверность»

На шпионских снимках этот вэн Hyundai засветился еще в прошлом году, а в марте в Сеть выложили патентные изображения новинки. Напомним, модель назвали Custo, она адресована Китаю, производство наладят на местном заводе СП Beijing Hyundai. И вот, наконец, в базу «поднебесного» минпрома внесли «живые» фото серийной версии, вдобавок раскрыты основные характеристики.

По-прежнему неизвестно, является ли новинка Хёндэ родней Kia Carnival нового поколения. При этом, как и модель Kia, Custo явно претендует на звание кроссвэна: на это указывают неокрашенный пластиковый обвес по периметру кузова и черные же накладки на колесных арках (хотя будет версия и без «защиты» на арках). Другие особенности экстерьера – огромная радиаторная решетка с блестящими пластинами, слившиеся с ней светодиодные фары и объединяющая задние фонари светящаяся плашка. Длина Hyundai Custo равна 4950 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1734 мм, колесная база – 3055 мм. Новый Kia Carnival крупнее, габариты базовой версии: 5155/1995/1740 мм, расстояние между осями – 3090 мм.

Салон Custo мы прежде видели на фото папарацци, главная «фишка» — мультимедийная система с вертикальным тачскрином, как у паркетника Hyundai ix25 второй генерации (так в Китае зовется Creta). Также вэну достались рулевое колесо в стиле последних Sonata и Elantra, виртуальная «приборка и двухэтажный центральный тоннель, а вместо традиционного рычага коробки установили шайбу. Еще минивэну положены два люка в крыше, 17- или 18-дюймовые колеса, камеры кругового обзора. По предварительным данным, MPV предложат в шести- и семиместном исполнениях.



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Для Hyundai Custo заявлены два мотора, они знакомы по другим местным моделям марки: это бензиновые «турбочетверки» 1.5 (заводской индекс G4FS) и 2.0 (G4NN), на вэне они выдают 170 и 236 л.с. соответственно. Коробки сертификационный орган не указывает, о приводе тоже ни слова, впрочем, Custo наверняка бывает только переднеприводным. Кстати, в базе минпрома также появились характеристики локальной версии нового Kia Carnival, так вот эта модель китайцам будет доступна с тем же двухлитровым турбомотором.



Сама компания Hyundai новый минивэн пока не анонсировала. Между тем на следующей неделе откроется Шанхайский автосалон – не исключено, что именно там и проведут премьеру Custo. За пределы китайского рынка этот MPV, вероятно, не выберется.