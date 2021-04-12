Новинки ×
  • Минивэн Hyundai Custo: меньше Kia Carnival, тоже с претензией на «кроссоверность»

Минивэн Hyundai Custo: меньше Kia Carnival, тоже с претензией на «кроссоверность»

12.04.2021 306 0 0

Появились подробности о новом однообъемнике Хёндэ, предназначенном для китайского рынка. Премьеру могут провести уже на следующей неделе.

 

На шпионских снимках этот вэн Hyundai засветился еще в прошлом году, а в марте в Сеть выложили патентные изображения новинки. Напомним, модель назвали Custo, она адресована Китаю, производство наладят на местном заводе СП Beijing Hyundai. И вот, наконец, в базу «поднебесного» минпрома внесли «живые» фото серийной версии, вдобавок раскрыты основные характеристики.

По-прежнему неизвестно, является ли новинка Хёндэ родней Kia Carnival нового поколения. При этом, как и модель Kia, Custo явно претендует на звание кроссвэна: на это указывают неокрашенный пластиковый обвес по периметру кузова и черные же накладки на колесных арках (хотя будет версия и без «защиты» на арках). Другие особенности экстерьера – огромная радиаторная решетка с блестящими пластинами, слившиеся с ней светодиодные фары и объединяющая задние фонари светящаяся плашка. Длина Hyundai Custo равна 4950 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1734 мм, колесная база – 3055 мм. Новый Kia Carnival крупнее, габариты базовой версии: 5155/1995/1740 мм, расстояние между осями – 3090 мм.

Салон Custo мы прежде видели на фото папарацци, главная «фишка» — мультимедийная система с вертикальным тачскрином, как у паркетника Hyundai ix25 второй генерации (так в Китае зовется Creta). Также вэну достались рулевое колесо в стиле последних Sonata и Elantra, виртуальная «приборка и двухэтажный центральный тоннель, а вместо традиционного рычага коробки установили шайбу. Еще минивэну положены два люка в крыше, 17- или 18-дюймовые колеса, камеры кругового обзора. По предварительным данным, MPV предложат в шести- и семиместном исполнениях.

1 / 2
2 / 2

Для Hyundai Custo заявлены два мотора, они знакомы по другим местным моделям марки: это бензиновые «турбочетверки» 1.5 (заводской индекс G4FS) и 2.0 (G4NN), на вэне они выдают 170 и 236 л.с. соответственно. Коробки сертификационный орган не указывает, о приводе тоже ни слова, впрочем, Custo наверняка бывает только переднеприводным. Кстати, в базе минпрома также появились характеристики локальной версии нового Kia Carnival, так вот эта модель китайцам будет доступна с тем же двухлитровым турбомотором.

Сама компания Hyundai новый минивэн пока не анонсировала. Между тем на следующей неделе откроется Шанхайский автосалон – не исключено, что именно там и проведут премьеру Custo. За пределы китайского рынка этот MPV, вероятно, не выберется.

минивэн Китай авторынок новинки Hyundai Hyundai Custo Hyundai Custo

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Дальний, ближний, противотуманки и ДХО: что и когда можно включать и за что можно получить штраф Правила пользования световыми приборами – довольно простой и короткий раздел ПДД. Однако на дорогах регулярно можно встретить нарушающих правила водителей: кто-то пренебрегает включением бли... 429 0 2 12.04.2021
Статьи / История Skoda, Praga и Tatra времен Второй мировой: неизвестные военные машины из Чехословакии К середине 30-х независимая Чехословакия с достаточно развитой промышленностью, выпускавшей собственную военную автотехнику, представляла лакомый кусочек для Третьего рейха. В марте 1939-го,... 3549 0 7 11.04.2021
Статьи / Интересно Дешевле полумиллиона не найти: 10 самых дешевых автомобилей российского рынка Курсы валют не стоят на месте, и ценники на новые автомобили движутся вслед за ними. После недавнего обновления прайс-листов АвтоВАЗом стоимость самого дешевого нового автомобиля в России на... 15529 9 3 10.04.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Цвет кабачка, 6.6 литра и полупрозрачный руль: опыт владения Pontiac Catalina 1968 года за $2000 Любить «золотые 60-е» можно независимо от возраста, и помнить ту эпоху лично для этого совсем необязательно. Ведь главное – это настроение! Элвис, Желтая подводная лодка, фильмы Серджио Леон... 148701 35 27 08.01.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, новый салон и старые дорожные повадки: первый тест Renault Duster 2 Событие, которое неизбежно должно было случиться и которого многие ждали четыре года, наконец, случилось: российское подразделение Renault официально представило новый Duster локальной сборк... 124318 32 24 15.02.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Капсула-лайт: опыт владения Иж Ода с пробегом 4900 км за 20 000 рублей Многие любители автомобилей мечтают найти «капсулу времени» – машину, сохранившуюся за много лет практически без пробега в первозданном виде. Один из наших читателей обзавелся подобной «капс... 80713 30 22 18.12.2020
Обсуждаемое
88 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
65 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
Больше
Change privacy settings