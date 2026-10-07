«Неотёсанный деревенщина»: Mini Countryman обзавёлся «оффроудной» версией Untamed

Mini Countryman Untamed Edition адресован любителям отдыха на свежем воздухе и тем, кому просто нравится брутальный стиль приключенческих кроссоверов.

Приключенческая версия кроссовера Mini Countryman третьего поколения была анонсирована в июле этого года, а на этой неделе в США состоялась её полноценная премьера — новая версия получила название Untamed, что в переводе с английского означает «неприрученный, неукрощённый, дикий».

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Место дебюта выбрано неслучайно — именно в США в последние годы набирают популярность приключенческие версии кроссоверов, рассчитанные на плохие дороги и бездорожье. У Mini Countryman прежде такой версии не было, а между тем продажи британской марки в США за первые три квартала этого года просели на 7,4% до 20 248 автомобилей. Countryman Untamed Edition постарается выправить кривую продаж.

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Версия Untamed разработана в партнёрстве с итальянским производителем палаток Autohome и южнокорейским производителем туристического снаряжения Helinox. Палатка ставится на крышу и раскладывается за считанные секунды благодаря газовым амортизаторам. Допустимая статическая нагрузка на крышу — 300 кг. Helinox разработал для Mini Countryman Untamed Edition комплект раскладных столов и стульев для пикника.

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Сам кроссовер получил уникальный защитный пластиковый обвес и оклейку защитной текстурированной плёнкой. Колёсные арки визуально оквадрачены с помощью виниловых наклеек. Радиаторная решётка получила суровые на вид вертикальные прутья, а днище — дополнительную защиту. Дорожный просвет увеличен на 15-19 мм в зависимости от выбранной силовой установки (бензиновая, дизельная, электрическая), при этом в Европе увеличенный дорожный просвет доступен только для электрических версий, а бензиновые и дизельные довольствуются стандартным клиренсом. 19-дюймовые колёса особого дизайна обуты во вседорожные шины Pirelli Scorpion All Terrain Plus. Вдобавок для Mini Countryman Untamed Edition разработана своя палитра цветов кузова, в ней есть первый в истории серийных Mini матовый цвет — серо-голубой Frozen Nomad Blue.

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Интерьер Mini Countryman Untamed Edition имеет уникальные материалы отделки в стиле туристического снаряжения. На пол салона и багажника уложены всепогодные резиновые коврики с синими эмблемами Untamed.

Версия Untamed доступна в сочетании как с полным, так и с передним приводом — в последнем случае покупатель получает по сути лишь эффектный декор, а не реальный приключенческий кроссовер.

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В Германии самый дешёвый переднеприводный Mini Countryman C Untamed Edition с 1,5-литровой бензиновой «турботройкой» (170 л.с.) стоит от 42 820 евро, а за двухмоторный полноприводный электрический Mini Countryman SE ALL4 Untamed Edition (313 л.с.) нужно отдать минимум 49 020 евро. Производство Mini Countryman Untamed Edition начнётся в ноябре текущего года на заводе BMW Group в Лейпциге, выход на рынок запланирован на начало 2027 года.