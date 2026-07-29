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  • Mini готовит приключенческую версию кроссовера Countryman, премьера — в октябре

Mini готовит приключенческую версию кроссовера Countryman, премьера — в октябре

29.07.2026 222 0 0
Mini готовит приключенческую версию кроссовера Countryman, премьера — в октябре

Британская марка Mini, принадлежащая BMW Group, хочет найти новых покупателей среди любителей отдыха на свежем воздухе за пределами хорошей дорожной инфраструктуры. Новая версия Mini Countryman с увеличенным дорожным просветом, дополнительной защитой и более энергоёмкой подвеской проходит испытания в американских Скалистых горах.

Актуальный Mini Countryman третьего поколения дебютировал в 2023 году, сегодня у него есть три бензиновые, одна дизельная и две электрические версии. Электрические версии в начале этого года пережили небольшое техническое обновление.

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Как продаётся «третий» Countryman, мы не знаем, поскольку BMW Group в своих отчётах не раскрывает статистику продаж по моделям, но в целом марка Mini сейчас идёт в гору: в первой половине 2026 года её глобальные продажи, по данным самой компании, выросли на 11,7% до 149 538 автомобилей. Главным рынком сбыта для Mini является Европа: здесь, по данным ACEA, в первом полугодии встали на учёт 96 047 новых автомобилей этой марки (+20,4% по сравнению с АППГ). Положительную динамику обеспечили расширение модельной линейки и всплеск спроса на электромобили в связи с резким увеличением цен на бензин и дизельное топливо.

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Вместе с тем глава Mini Жан-Филипп Парен считает, что британской марке можно развиваться ещё лучше и привлекать покупателей в тех нишах, в которых Mini пока отсутствует. В последние годы объективно растёт спрос на приключенческие автомобили, особенно в США, а Mini прежде игнорировала этот сегмент, чем пользовались тюнеры, предлагая свои «оффроудные» версии кроссовера Countryman. Теперь этот недостаток исправлен — уже в октябре состоится премьера новой, приключенческой версии Mini Countryman, которая сейчас проходит финальные испытания в Скалистых горах штата Колорадо.

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Приключенческая версия Mini Countryman пока не имеет собственного названия, а предсерийные машины на испытаниях завёрнуты в камуфляжную обёртку. Из особенностей новой версии можно заметить увеличенный дорожный просвет, вседорожные шины General Grabber AT с «зубастым» протектором и огромную складную палатку на крыше. В подвеске можно ждать более энергоёмкие амортизаторы, а днище наверняка получило защиту от камней. Глушитель под кормой явно указывает на то, что предсерийный приключенческий Countryman оснащён ДВС, но, возможно, эта же версия будет предложена и с двухмоторной электрической силовой установкой.

кроссовер новинки Mini Mini Countryman
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