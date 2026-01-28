Mini освежила технику и увеличила дальнобойность кроссовера Countryman

Принадлежащая баварской компании BMW марка Mini рассекретила кроссовер Countryman нынешнего третьего поколения в начале осени 2023 года, правда, сначала дебютировали только версии электрической «начинкой», позже к ним присоединились бензиновые. «Заряженный» вариант паркетника – Mini Countryman John Cooper Works – появился в ноябре, а стартовый Countryman C – в декабре того же года.

На фото: Mini Countryman E

Теперь в компании рассказали о том, что «зелёный» Mini Countryman получил ряд технических обновок, которые положительно сказались на его дальнобойности. Производитель рассказал о том, что модель получила новый инвертор из карбида кремния, который позволил сократить потери энергии при преобразовании постоянного тока от аккумулятора в переменный, который используется электромоторами.

Помимо этого, паркетнику достались новые колёсные подшипники с пониженным коэффициентом трения, снижающие сопротивление качению (расположены на передней оси). Ещё Mini Countryman снабдили модернизированной тяговой батареей: при этом физически аккумулятор не изменился, его полная ёмкость осталась на уровне 66,5 кВт*ч, но разработчики смогли увеличить его полезную ёмкость – с 64,6 до 65,2 кВт*ч.

Результатом изменений стало то, что максимальный запас хода Mini Countryman E на одной зарядке теперь составляет 501 км (при расчёте по циклу WLTP). Напомним, до обновок этот показатель составлял 462 км. У посвежевшего Countryman SE All4 дальнобойность без подзарядки составляет 467 км (ранее – 433 км). При использовании быстрой зарядки постоянным током батарею паркетника можно зарядить с 10 до 80% менее чем за 30 минут.

На фото: салон Mini Countryman E

Судя по всему, в остальном техника «зелёного» кроссовера осталась прежней. У базового Mini Countryman E единственный электромотор расположен на задней оси, его максимальная отдача равна 204 л.с., крутящий момент – 250 Нм. С места до «сотни» этой версии требуется 8,6 секунды, максимальная скорость составляет 170 км/ч.

В свою очередь полноприводный паркетник Mini Countryman SE All4 оснащается двухмоторной силовой установкой, совокупная отдача которой равна 313 л.с., крутящий момент – 494 Нм. Этому варианту на разгон с места до «сотни» требуется 5,6 секунды, а его максимальная скорость равна 180 км/ч.

На домашнем рынке, в Великобритании, цена базового Mini Countryman E составляет 33 005 фунтов стерлингов (эквивалентно примерно 3,47 млн рублей по текущему курсу) без учёта скидки по госпрограмме в размере 3750 фунтов стерлингов. За Countryman SE All4 просят не менее 36 505 фунтов стерлингов (около 3,84 млн рублей).

Тем временем, на прошлой неделе стало известно о том, что на рынок вышла модная спецверсия Mini Cooper Paul Smith Edition, особенности внешности и салона которой были разработаны совместно с известным британским модельером.