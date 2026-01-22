Новинки ×

Модная спецверсия Mini Cooper Paul Smith Edition выходит на рынок

22.01.2026
Модная спецверсия Mini Cooper Paul Smith Edition выходит на рынок

В компании рассказали, что особенный вариант сочетает культовый стиль марки и дизайнерский язык Пола Смита – «Классика с изюминкой».

Британский бренд Mini принадлежит баварской компании BMW. Как Kolesa.ru сообщал ранее, марка презентовала хэтчбек Mini Cooper пятого поколения в сентябре 2023 года. У этой модели есть версии как с ДВС, так и с полностью электрической «начинкой». Теперь компания объявляет о старте продаж спецверсии Mini Cooper Paul Smith Edition, которая была впервые показана в конце октября 2025 года в ходе Japan Mobility Show в Токио.

На фото: Mini Cooper Paul Smith Edition

Сейчас на некоторых рынках уже доступен полностью электрический трёхдверный хэтчбек Mini Cooper Paul Smith Edition. К примеру, в Великобритании его покупка обойдётся в 32 705 фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 3,34 млн рублей по текущему курсу. Как рассказали в компании, во втором квартале 2026 года стартуют продажи бензинового Mini Cooper Paul Smith Edition, а также пятидверного хэтчбека и кабриолета в аналогичных версиях.

Производитель считает, что спецверсия Mini Cooper Paul Smith Edition сочетает в себе культовый стиль марки и дизайнерский язык Пола Смита – «Классика с изюминкой». Отметим, Пол Брирли Смит является известным британским модельером, который стал знаменит благодаря выпуску мужской и женской одежды.

В списке особенностей внешности Mini Cooper Paul Smith Edition числятся эксклюзивные цвета кузова – белый Inspired White и чёрный Midnight Black Metallic, а также серо-голубой Statement Grey. Особенному варианту хэтчбека положена крыша зелёного цвета Nottingham Green. На кромке крыши со стороны водителя можно увидеть декоративный элемент с яркими фирменными полосками Paul Smith.

В тёмно-зелёном цвете также оформлены корпуса наружных зеркал, колпаки ступиц колёс, а также рамка восьмиугольного элемента, который объединяет радиаторную решётку и воздухозаборник, интегрированный в передний бампер. На корме есть планка с «автографом» Пола Смита. Спецверсии положены оригинальные чёрные легкосплавные колёсные диски Night Flash размером 18 дюймов.

На фото: салон Mini Cooper Paul Smith Edition

В салоне Mini Cooper Paul Smith Edition тоже есть своим отличия, для всех версий интерьер един. Сидения в цвете Nightshade Blue получили тканевые полосатые вставки. Предусмотрена приветственная световая проекция при открытии дверей. На рулевом колесе тоже есть подпись модельера и его отличительный знак – яркие фирменные полоски.

Передняя панель тоже отделана тканью и имеет вставку в виде узкой полоски, которая проводит через всю ширину панели и оформлена в цвете Nottingham Green. На дверном пороге можно увидеть девиз Пола Смита, который можно перевести как «Каждый день – это новое начало». А коврики в салоне украшены изображением стилизованного кролика, которого модельер нарисовал от руки.

Как мы отметили, в продаже уже появился полностью электрический трёхдверный хэтчбек Mini Cooper Paul Smith Edition. Этот вариант оснащается 218-сильным электромотором на передней оси (максимальный крутящий момент – 330 Нм) и тяговой батареей ёмкостью 54,2 кВт*ч. На разгон с места до «сотни» ему требуется 6,7 секунды.

кабриолет хэтчбек авторынок новинки Mini Mini Cooper
