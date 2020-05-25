Mini Countryman от X-Raid: настоящий деревенщина с увеличенным клиренсом

X-Raid и её созданный по мотивам Mini Countryman болид пять раз побеждали в ралли Дакар. В качестве машин сопровождения в этих изнурительных гонках команда использовала обычные гражданские Кантримены, которые плохо справлялись с гравийным участками и доставляли немало хлопот. Инженеры и механики X-Raid вынуждены были модифицировать эти кроссоверы, увеличивали им дорожный просвет и повышали таким образом шансы на выживание в условиях ралли-рейда.

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И вот теперь из этих наработок родилось коммерческое предложение: любой владелец Mini Countryman может заказать у X-Raid одноимённый пакет доработок и почувствовать себя участником ралли. Главная «фишка» комплекта — увеличенный на 40 мм до 205 мм дорожный просвет. Половину прибавки дают некие неназванные модификации в подвеске, другую половину — более высокие шины Cooper Discoverer A/T3 размерности 235/65 R 17. Шины эти монтируются на оригинальные прочные составные колёсные диски с внешним ободом, который скрывает часть покрышки и делает облик автомобиля более агрессивным. Этот же обод принимает на себя основные повреждения при ударах и может быть заменён в случае необходимости на новый отдельно от диска.



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Прочие новшества скорее декоративные, чем функциональные, добавляющие серийному кроссоверу раллийную харизму — это дополнительные светодиодные фары, алюминиевый экспедиционный багажник на крыше и двухцветная окраска кузова с логотипами X-Raid. Цену такого комплекта команда готова сообщить только по индивидуальному запросу.

Любопытно, что в 2016 году марка Mini сама представила в виде концепта кроссовый автомобиль Mini Cooper Clubman All4 Scrambler на «зубастых» шинах, с дополнительным фарами и багажником на крыше, но в серию он так и не пошёл. Впрочем, подвеска на том концепте, судя по всему, была стандартной, а от доработок X-Raid есть реальная польза. Другое дело, что любители прохватить по гравию вряд ли обратят внимание на Mini — не для того автомобили этой британской марки теперь делают.

