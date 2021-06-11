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  • В РФ стартовали продажи пикапа Great Wall Poer: дизель, «автомат» и удобный полный привод

В РФ стартовали продажи пикапа Great Wall Poer: дизель, «автомат» и удобный полный привод

11.06.2021 446 0 0

«Хавейл Мотор Рус» продолжает расширять продуктовую линейку за счёт моделей бренда Great Wall: вслед за рамным внедорожником Н5 и пикапом Wingle 7 в нашу страну приехал флагманский пикап Poer, известный на родине как Pao. Минимальная цена — 2 299 000 рублей.

 

В Китае Great Wall Pao дебютировал в летом 2019 года как флагманский пикап для отдыха и развлечений, в его заднем мосту для лучшего комфорта установили пружины вместо рессор. Но уже осенью того же года была представлена рабочая версия Pao с рессорной задней подвеской и упрощённым дизайном экстерьера и интерьера. В Россию приехал своеобразный гибрид — снаружи он выглядит как «элитный» Pao, а все «потрошки», включая интерьер, — от рабоче-крестьянской версии.

Зачем понадобилось переименование, не очень понятно, да и новое имя выбрано странное — Poer. Пресс-служба «Хавейл Мотор Рус» сообщает, что российское название модели вдохновлено английским словом power (переводится как «сила»), но не объясняет, куда и зачем из этого слова делась буква «w».

Great Wall Poer бывает только с двойной 5-местной кабиной, габаритная длина — 5403 мм, колёсная база — 3230 мм. Заявленный дорожные просвет — 232 мм. Глубина преодолеваемого брода — 500 мм. Угол въезда — 29 градусов, угол съезда — 25 градусов, угол рампы — 21 градус.

Длина грузовой платформы — 1520 мм. Сертифицированная грузоподъёмность — всего 375 кг, но фактическая явно больше, просто в российском представительстве марки решили удержать полную массу пикапа в пределах 2,5 т, чтобы на нём можно было ездить по любым улицам Москвы, а не только по грузовому каркасу.

Силовой агрегат только один — 2,0-литровый турбодизель 4D20M (150 л.с., 400 Нм) в паре с 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом» ZF. Привод — только полный, с автоматически подключаемой передней осью и понижающей передачей в раздаточной коробке. Усилитель руля — электрический. Все тормоза — дисковые. Размерность шин — 265/60 R 18. Объём топливного бака — 78 л.

Комплектаций две. Базовая Comfort за 2 299 000 рублей подразумевает две фронтальные подушки безопасности, ESP, электронные ассистенты при движении на уклоне, тканевый салон, кондиционер, датчики дождя и света, систему бесключевого доступа, регулируемую по высоте рулевую колонку, подогрев передних сидений и зеркал, подогрев стеклоомывателей и зоны покоя дворников, задние датчики парковки, камеру заднего вида, мультимедийную систему с 9-дюймовым сенсорным экраном, 4 громкоговорителя, полностью светодиодную «оптику» и противотуманки.

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В комплектацию Premium за 2 499 000 рублей добавляются принудительные блокировки заднего дифференциала и межосевой муфты, дуги в багажнике, боковые и оконные подушки безопасности, климат-контроль, воздуховоды для задних пассажиров, подогрев руля, обивка слона искусственной кожей, электрорегулировки передних кресел, аудиосистема с 6 громкоговорителями, электропривод складывания наружных зеркал, самозатемняющееся салонное зеркало.

Дороговато для «китайца»? Для сравнения скажем, что более простой Great Wall Wingle 7 с 2,0-литровым 143-сильным турбодизелем и 6-ступенчатой «механикой» стоит 1 749 000 рублей. За Toyota Hilux нужно отдать минимум 2 661 000 рублей. Mitsubishi L200 стоит от 2 499 000 рублей, Isuzu D-Max — от 2 760 000 рублей, JAC T6 – от 1 519 000 рублей, УАЗ Пикап — от 1 024 000 рублей.

К очевидным плюсам Great Wall Poer относятся автоматический полный привод, пригодный для езды по асфальту, и АКП в базе, но любители универсальности и комфорта скорее предпочтут обычный SUV за те же деньги — вариантов масса. Тем не менее своего покупателя Poer точно найдёт, посмотрим на статистику продаж по итогам года.

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