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  • В России готовят новые ПДД: штраф за шины не по сезону и «запрет» на видеорегистраторы

В России готовят новые ПДД: штраф за шины не по сезону и «запрет» на видеорегистраторы

23.04.2021 1681 0 2

Министерство внутренних дел РФ подготовило проект постановления правительства о внесении изменений в Правила дорожного движения. Если документ одобрят, он вступит в силу 1 марта 2022 года.

 

Проект новых ПДД пока находится на стадии рассмотрения. Любопытно, что изменения коснулись даже не поправок к правилам, а приложения к ним – речь идёт о значительно расширенном «перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств». За каждое нарушение из этого списка предусмотрено наказание – от минимального штрафа (в размере 500 рублей) до лишения прав. На водителей-нарушителей инспектор оформляет протокол по статье 12.5 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

Как сообщает «Коммерсант», в МВД решили обновить нынешний перечень с помощью действующего техрегламента Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств» 2011 года: большинство новых условий для наложения штрафа и введения запрета на эксплуатацию взяты именно оттуда.

Одним из новых штрафов для автомобилистов обещает стать штраф в размере 500 рублей в случае, если инспектор выявит, что автомобиль «обут» в шины не по сезону. Так, наказание ждёт водителей машин, которые ездят летом (с июня по август) на шипованной резине, а зимой (с декабря по февраль) – на летних шинах. При этом временной диапазон указан примерный: региональные власти могут менять его по своему усмотрению.

Также в проекте обновлённого документа указано, что взыскание наложат на водителей грузовых автомобилей, если у них в зимний период (сроки также определят регионы) при отсутствии зимних шин нет в том числе и цепей противоскольжения.

Минимальный штраф ждёт владельцев машин с отсутствующими или неработающими фароочистителями и автокорректорами уровня фар. Отметим, сейчас водителей наказывают по статье 12.5 КоАП за вовремя не поменянную перегоревшую лампу в фаре, а также за использование нештатных ксеноновых или светодиодных ламп. Теперь в МВД решили также закрепить в документе запрет на пленки на стёклах фар (некоторые их клеят, чтобы защитить оптику от мелких камней на дорогах).

В новом списке появилось такое нарушение как отсутствие противосолнечных козырьков и подушек безопасности (в случае, если они предусмотрены производителем). Другим станет наличие «предметов», закрывающих водителю обзор. Как сообщает издание, под запрет могут попасть видеорегистраторы, которые не встроены в салонное зеркало заднего вида и не спрятаны за ним. Вероятно, таким образом хотят бороться ещё и с теми, кто использует радар-детекторы.

В «перечне неисправностей и условий» есть также такой пункт, как установка в легковых автомобилях «конструкций из стали или аналогичных материалов», выступающих за линию бампера (лебёдки, «кенгурятники» и т.д.). Ещё планируется запретить эксплуатацию машин, которые в ДТП получили серьёзное повреждение бампера: в случае, если его часть выступает за пределы габаритов ТС и может нанести травму пешеходу.

Если этот документ будет одобрен, он, вероятно, вступит в силу в начале следующей весны. Напомним, также начиная с 1 марта 2022 года российских водителей ждёт ещё один штраф: за отсутствие вовремя пройденного техосмотра. Взыскание составит 2 тыс. рублей, искать нарушителей будут с помощью дорожных камер.

Россия авто и общество ПДД законы

 

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