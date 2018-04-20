20 Апр В России могут увеличить штраф за остановку машины на проезжей части

Предложение по увеличению размера штрафа за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части поступило премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву. По мнению инициаторов из национального союза защиты прав потребителей, это позволит уменьшить дорожные пробки в мегаполисах страны.

О предложении сообщают «РИА Новости» со ссылкой на слова председателя организации Павла Шапкина. По мнению инициатора, из-за автомобильных пробок серьёзный вред причиняется экономике и окружающей среде. Он считает, что чаще всего причинами таких заторов являются «мелкие» дорожно-транспортные происшествия, участники которых могут в течение нескольких часов задерживать движение множества машин.

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Согласно письму Павла Шапкина, которое было направлено Дмитрию Медведеву, чтобы решить проблему, штраф для таких водителей, мешающих свободному проезду по проезжей части, нужно увеличить «значительно».

Помимо этого он просит исключить вероятность двусмысленного толкования положений ПДД и КоАП РФ, которые касаются возможности водителей покинуть место аварии и самостоятельно оформить несерьёзное ДТП. Для этого документам нужны соответствующие поправки.

Также представитель организации попросил главу кабмина поручить Росстрахнадзору проверить страховые компании на предмет соблюдения ими требований по оформлению документов о ДТП без участия уполномоченных сотрудников полиции ФЗ «Об ОСАГО».

Известно, что эту инициативу уже оценили эксперты. По их мнению, увеличение штрафов за нарушение остановки автомобилей на проезжей части не принесёт предполагаемого результата. Специалисты отметили, что эта инициатива «малореализуема», а в столицах России – Москве и Санкт–Петербурге – штрафы за это нарушение ПДД и сейчас довольно высокие (3 000 рублей).

Чтобы водители быстрее освобождали проезжую часть после «мелких» ДТП в России используется упрощённая схема оформления дорожных аварий. В прошлом месяце стало известно о том, что МВД одобряет применение европротокола во всех авариях без пострадавших. По мнению заместителя главы Минфина РФ Алексея Моисеева, это позволит уменьшить нагрузку на сотрудников ГАИ.

В течение 2017 года в России с использованием упрощённой схемы было оформлено примерно 480 000 несерьёзных ДТП. Этот результат на 13% больше, по сравнению с показателем 2016 года. Как отметили в ГИБДД, европротокол сейчас используется при оформлении каждой третьей аварии.