В России могут увеличить штраф за остановку машины на проезжей части

В России могут увеличить штраф за остановку машины на проезжей части

989 0 0
С этим предложением выступили представители национального союза защиты прав потребителей.

Предложение по увеличению размера штрафа за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части поступило премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву. По мнению инициаторов из национального союза защиты прав потребителей, это позволит уменьшить дорожные пробки в мегаполисах страны.

accident had two cars

О предложении сообщают «РИА Новости» со ссылкой на слова председателя организации Павла Шапкина. По мнению инициатора, из-за автомобильных пробок серьёзный вред причиняется экономике и окружающей среде. Он считает, что чаще всего причинами таких заторов являются «мелкие» дорожно-транспортные происшествия, участники которых могут в течение нескольких часов задерживать движение множества машин.

Статьи
Как оформить ДТП без ГИБДД по европротоколу

Вопреки некоторым мнениям, европротокол – это не какой-то особенный бланк, а сам процесс самостоятельного оформления ДТП его участниками без вызова аварийных комиссаров и сотрудников ГИБДД. Приставка «евро» говорит о...

5039 5 1

Согласно письму Павла Шапкина, которое было направлено Дмитрию Медведеву, чтобы решить проблему, штраф для таких водителей, мешающих свободному проезду по проезжей части, нужно увеличить «значительно».

Помимо этого он просит исключить вероятность двусмысленного толкования положений ПДД и КоАП РФ, которые касаются возможности водителей покинуть место аварии и самостоятельно оформить несерьёзное ДТП. Для этого документам нужны соответствующие поправки.

Также представитель организации попросил главу кабмина поручить Росстрахнадзору проверить страховые компании на предмет соблюдения ими требований по оформлению документов о ДТП без участия уполномоченных сотрудников полиции ФЗ «Об ОСАГО».

Известно, что эту инициативу уже оценили эксперты. По их мнению, увеличение штрафов за нарушение остановки автомобилей на проезжей части не принесёт предполагаемого результата. Специалисты отметили, что эта инициатива «малореализуема», а в столицах России – Москве и Санкт–Петербурге – штрафы за это нарушение ПДД и сейчас довольно высокие (3 000 рублей).

Чтобы водители быстрее освобождали проезжую часть после «мелких» ДТП в России используется упрощённая схема оформления дорожных аварий. В прошлом месяце стало известно о том, что МВД одобряет применение европротокола во всех авариях без пострадавших. По мнению заместителя главы Минфина РФ Алексея Моисеева, это позволит уменьшить нагрузку на сотрудников ГАИ.

Traffic congestion

В течение 2017 года в России с использованием упрощённой схемы было оформлено примерно 480 000 несерьёзных ДТП. Этот результат на 13% больше, по сравнению с показателем 2016 года. Как отметили в ГИБДД, европротокол сейчас используется при оформлении каждой третьей аварии.

Читайте также:

ТОП-10 регионов-лидеров по количеству случаев оформления ДТП по европротоколу

Теги: Авто и общество , В России , Закон , Москва , Санкт-Петербург , города России , дороги России , ДТП , европротокол , заторы , инициатива , мелкие ДТП , оформление ДТП , предложение , пробки , размер штрафа , российские дороги , упрощённая схема , штрафы
Поделиться: 0 0 0 0 0 0
Обсуждаемое
19 Статьи / Эксперт выбирает авто
Ходячие мертвецы: покупаем Porsche Cayenne l за 600 тысяч рублей
16 Новости / В России
Серийный кросс-седан Lada Vesta: клиренс – 203 мм
11 Статьи / История
Последняя удача АЗЛК: как и зачем создали Москвич-2140 «Люкс»
Больше

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Главная новость
Новости / Рендеры "Колёса.ру"
Рендеры и реальность: итоги Пекина

На днях открылся Пекинский автосалон, традиционно став местом для многих мировых премьер. Для портала «Колёса.ру» это очередная возможность увидеть, насколько…

373 0 0
Новые статьи Смотреть все
Выбор авто / Подержанные авто
И я стану сверхновой суперзвездой: 10-летний бизнес-класс до 800 тысяч

Да-да, за 800 тысяч можно купить Vesta SW Cross в комплектации Prestige и радоваться новому автомобилю. Но многие предпочитают рисковать и покупать что-то более престижное, удобное, красивое и, что иногда случается,…

72 0 0
Статьи / Тюнинг
С миру по детальке: тюнинг УАЗ 3962

Никогда не шутите при работниках УАЗа, что «буханка» образца 1965 года получилась настолько совершенной, что лучше сделать просто невозможно, поэтому она не меняется уже 53 года. Они на это обидятся и будут отчасти…

6936 0 6
Статьи / История
Последняя удача АЗЛК: как и зачем создали Москвич-2140 «Люкс»

Об этом автомобиле приходилось слышать пренебрежительные высказывания. Мол, навесили на старый кузов «какой-то нелепый пластик». Подобный подход говорит только о незнании специфики автомобильного производства и его…

143752 11 0
Выбор подержанных авто Смотреть все
Выбор авто / Подержанные авто
И я стану сверхновой суперзвездой: 10-летний бизнес-класс до 800 тысяч

Да-да, за 800 тысяч можно купить Vesta SW Cross в комплектации Prestige и радоваться новому автомобилю. Но многие предпочитают рисковать и покупать что-то более престижное, удобное, красивое и, что иногда случается,…

72 0 0
Статьи / Эксперт выбирает авто
Ходячие мертвецы: покупаем Porsche Cayenne l за 600 тысяч рублей

Сегодня мы попробуем сделать невозможное: найти на вторичном рынке приличный Porsche Cayenne I 955 (или даже 955S) в пределах 600 тысяч рублей. А лучше – даже дешевле. Как ни странно, предложений много. Вот только так ли…

356380 19 0
Выбор авто / Подержанные авто
Honda Accord VII с пробегом: медленные АКПП и масложор моторов

Accord седьмого поколения получился очень интересным автомобилем: по-европейски удобным и по-хондовски «драйверским». Правда, в первой части обзора мы выяснили, что у него не хватает «легендарной» японской надёжности (по…

4072 2 2
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Тонна в фургоне, задний мост от Шахи: первый тест-драйв грузового трицикла “Шмель”

Только увидев стоящий у входа в конференц-зал “Шмель”, я начал стремительно вырабатывать змеиный яд и генерировать тонны цинизма и язвительности. Тут криво, там косо… Внутри - бедно до жути, места нет… Раззудил, вроде,…

95388 46 2
Тест-драйвы / Одиночные
А я милого узнаю по колёсам: тест-драйв УАЗ 3303 “Головастик”

Казалось бы, что может быть интересного в Уазике? Да, про него уже сказано всё, что можно, но этот УАЗ – всем УАЗам УАЗ, а кроме того, совсем скоро ему предстоит отправиться в экспедицию по побережью Баренцева моря в…

104776 2 3
Тест-драйвы / Одиночные
Суровый бог войны: тест-драйв ракетоносца ГАЗ-63

Боги войны, конечно – артиллеристы. Но реактивная система залпового огня БМ-14-17 (8У36) выглядит не менее божественно, чем какая-нибудь дивизионная пушка ЗиС-3. Ну, а ГАЗ-63, на котором стоит эта система, и вовсе…

45028 6 17
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Проекция на лобовое стекло из смартфона: как сделать по уму?

Сегодня любой автовладелец может скачать HUD-приложения для смартфона и сделать проекцию на лобовое стекло в своем автомобиле. Но изображение будет мутным, двоящимся и практически невидимым в солнечный день. Для того,…

66137 4 2
Статьи / Практика
За руль – со смартфоном: обзор охранной системы Scher-Khan Mobicar 2

Когда наступает необходимость оснастить тот или иной редакционный автомобиль охранной системой, мы стараемся воспользоваться случаем и выбрать «сигналку» поинтереснее и понавороченнее, изучив на ее примере свежие…

15608 16 4
Гаджеты / Видеорегистраторы
В знакомом облике: тест комбо-устройства Fujida Karma S

Fujida Karma S – комбо-гаджет, включающий в себя SuperHD-видеорегистратор и радар-детектор с GPS-приемником. Модель выполнена в хорошо узнаваемом корпусе – эту удачную компоновку используют многие производители, наполняя…

9722 4 0
Военная техника
Статьи / Военная техника
48 ведущих колес: автопоезда-гиганты советских ракетных войск

С середины 1970-х годов активное развитие мощнейших мобильных средств поражения противника, укрывшегося на дальних континентах, привело к появлению в советских РВСН нескольких семейств самоходных сверхсекретных систем…

25141 0 0
Статьи / Военная техника
Наш тепловоз, вперед лети! Уникальная военная автотехника 21-го института

Внимание! Не пробегайте мимо! Внимательно вглядитесь в это фото! Нет, это вовсе не тепловоз, и даже не электровоз. Да это же какая-то уникальная помесь тепловоза с автомобилем, сотворенная ради шутки! Вовсе нет: это…

45125 1 0
Статьи / Военная техника
Сначала был хаос: первые военные автомобили Царской России

Во всех важных делах Царская Россия всегда стремилась идти в ногу с Западом, но всегда терпела неудачи. Так получилось и с рождением первых военных автомобилей. В конце XIX века русское Военное ведомство составило доклад…

7514 0 1
История автомобилестроения
Статьи / История
Последняя удача АЗЛК: как и зачем создали Москвич-2140 «Люкс»

Об этом автомобиле приходилось слышать пренебрежительные высказывания. Мол, навесили на старый кузов «какой-то нелепый пластик». Подобный подход говорит только о незнании специфики автомобильного производства и его…

143752 11 0
Новости / Рендеры "Колёса.ру"
Последний рестайлинг Москвича: каким он мог быть

Немногие знают, что московский завод в конце 90-х годов планировал существенно обновить свою основную модель. Пользуясь имеющейся информацией, мы представили, что из этого могло получиться.

105662 13 14
Статьи / История
Незадавшееся освоение «Целины»: уникальные сверхтяжелые ракетные колоссы

В ответ на появление в США нового межконтинентального ракетного оружия в Советском Союзе в обстановке особой секретности началась эпопея активных изысканий и проектирования собственных более мощных систем ответного…

49836 1 0
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?