В России отзывают хэтчбеки Seat Leon, чтобы устранить течь масла из двигателя

Под отзыв попали автомобили, оснащённые бензиновым двигателем 1.2 TSI и выпущенные в 2014-2015 годах. На них необходимо заменить регулятор фаз газораспределения.

Марка Seat официально вернулась в Россию в 2007 году, но после кризиса 2015 года свернула продажи. В предкризисном 2014-м она реализовала в нашей стране 1340 экземпляров модели Leon, а под отзыв попали только 139 автомобилей, оснащённых базовым бензиновым мотором 1.2 TSI мощностью 105 л.с., список их VIN-номеров можно скачать здесь.

Первые жалобы на негерметичность корпуса регулятора фаз газораспределения на этих двигателях были зафиксироваын ещё в 2015 году, но отзывную кампанию в Европе производитель запустил только осенью прошлого года, и вот теперь она докатилась до России. Проблема состоит в том, что винты крепления корпуса регулятора фаз газораспределения могут ослабнуть и допустить утечку масла. Неприятности из этого следуют по двум фронтам: вытекшее на дорогу масло может спровоцировать ДТП из-за потери сцепления шин с асфальтом, а дефицит масла в самом двигателе может вызывать посторонние шумы, «гуляние» оборотов, повышенный износ деталей и даже аварийную остановку агрегата.

На всех подлежащих отзыву машинах будут бесплатно заменён регулятор фаз газораспределения.

Добавим, что в январе этого года дебютировал Seat Leon четвёртого поколения, но об очередном возвращении в нашу страну испанская марка пока не думает.

