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  • В России появился новый китайский бренд, а Toyota Crown и Peugeot 408 стали кроссоверами

В России появился новый китайский бренд, а Toyota Crown и Peugeot 408 стали кроссоверами

28.06.2022 216 1 0

В России появился новый бренд китайских автомобилей, а за рубежом сразу две известные модели превратились из седанов в кроссоверы. Здесь неделя на Колесах – поехали!

 
кроссовер Россия Франция Китай новостной дайджест

 

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1 комментарий
28.06.2022 15:04
Александр Новиков

В плане дизайна французы, как всегда молодцы. Интересно было бы посмотреть в живую на этого Пыжа. Уверен своих владельцев он будет только радовать, за французом главное следить и обслуживать вовремя.

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