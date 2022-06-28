В России появился новый китайский бренд, а Toyota Crown и Peugeot 408 стали кроссоверами

В России появился новый бренд китайских автомобилей, а за рубежом сразу две известные модели превратились из седанов в кроссоверы. Здесь неделя на Колесах – поехали!
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В плане дизайна французы, как всегда молодцы. Интересно было бы посмотреть в живую на этого Пыжа. Уверен своих владельцев он будет только радовать, за французом главное следить и обслуживать вовремя.
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В плане дизайна французы, как всегда молодцы. Интересно было бы посмотреть в живую на этого Пыжа. Уверен своих владельцев он будет только радовать, за французом главное следить и обслуживать вовремя.