В России появятся новые автономера: у них будут другие трёхзначные коды регионов

Коды регионов, состоящие из трёх цифр, будут начинаться не только с «единицы» и «семёрки». Первыми такие знаки госрегистрации получат москвичи.

Закон «О государственной регистрации транспортных средств», актуальная редакция которого действует с 1 января текущего года, разделил два понятия – «государственный регистрационный номер» и «государственный регистрационный знак». Под первым понимается сочетание букв и цифр, а под вторым – металлическая пластина, на которой напечатан номер. Сейчас, если собственник регистрирует машину в регионе, отличном от того, где он зарегистрирован по месту жительства, подразделение ГИБДД присваивает ему номер, но за печатью знака его отправляют в частную аккредитованную фирму.

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Министерство внутренних дел (МВД РФ) подписало приказ об изменениях комбинаций цифр кодов регионов, указываемых на автомобильных номерах. Как сообщает «Коммерсант», этот документ вступит в силу через 10 дней после того, как будет опубликован. В результате подразделения ГИБДД получат право присваивать транспорту номера с трёхзначными кодами регионов, которые начинаются с «новых» цифр – 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. Напомним, сейчас в качестве первой цифры для трёхзначных кодов используются только 1 и 7.

Ранее против соответствующих изменений выступали производители знаков госрегистрации: они утверждали, что цифры 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9 слишком большие и не помещаются на ту клетку на металлической пластине, которая отведена для первой цифры кода региона. Кстати, ранее в самом ведомстве тоже придерживались этой идеи, когда выбирали «семёрку» в качестве дополнения к «единице» в трёхзначных кодах регионов. Хотя скептики и утверждали, что цифра 7 была одобрена, чтобы москвичи смогли получить номера с «красивым» кодом региона – 777. Нам лишь остаётся предположить, что теперь, когда печать номеров на госзнаках окончательно отдали на откуп «частникам», для проблемы узкого места кода региона нашлось решение.



Отметим, с новыми цифрами в качестве первой для трёхзначных обозначений регионов у жителей столицы РФ могут появиться автономера с кодами 999, у автовладельцев Санкт-Петербурга – 878, во Владимирской области – 333, в Костромской – 444, в Чечне – 995 и т.д.

Однако, случится это, вероятно, не в ближайшее время. Москва остаётся регионом с наибольшим автопарком в стране. Подразделения ГИБДД продолжают присваивать автономера имеющихся в доступе серий – 777 и 799. По словам Людмилы Шерстневой, главы Союза производителей знаков госрегистрации ТС, их хватит ещё примерно года на два. О том, что дефицита комбинаций в столице пока нет, сообщил и источник издания в полиции.



В ГИБДД отметили, что в период с 2015 по 2019 годы число зарегистрированных ТС в Москве варьировалось от 4,6 до 4,8 млн шт. По мнению координатора движения «Синие ведерки» Петра Шкуматова, в том, что число машин почти не растёт, есть «заслуга» политики столичной администрации: речь идёт о платных парковках, повышенных (по сравнению с другими регионами) штрафах за ряд нарушений ПДД, большом количестве камер на дорогах.

В начале текущего года стало известно о том, что в Минэкономразвития разработали правила продажи госзнаков с запоминающимся сочетанием букв и цифр. Предполагается, что за «красивый» номер придётся либо заплатить госпошлину («цены» укажут в Налоговом кодексе), либо автовладельцу надо будет выкупать понравившуюся комбинацию на аукционе. Новая норма предположительно начнёт действовать 1 января 2021 года.

