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  • В Россию официально везут семейный 7-местный кроссовер Geely Okavango

В Россию официально везут семейный 7-местный кроссовер Geely Okavango

01.02.2024 95 1 0

Geely Okavango будет предложен только с переднем приводом и станет более доступной альтернативой флагманскому полноприводному кроссоверу Geely Monjaro.

Okavango уже мелькает на российский дорогах, так как поставку этой модели успешно освоили серый дилеры, но в ближайшие месяцы вместительный кроссовер придёт в Россию официально. В Китае Okavango известен как Geely HaoYue L, он выпускается с 2020 года и пережил уже два рестайлинга, к нам везут наиболее свежий вариант образца 2023 года.

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Габаритная длина Okavango — 4860 мм, ширина — 1910 мм, высота — 1770 мм, колёсная база — 2825 мм. Передняя подвеска — типа McPherson, задняя — независимая многорычажная. Под капотом — безальтернативный 2,0-литровый бензиновый турбомотор от Volvo (200 л.с., 325 Нм) в паре с 7-ступенчатым «автоматом» типа DCT (с двумя «мокрыми» сцеплениями), привод у этой модели только передний.

Главное достоинство Okavango — просторный 7-местный салон (флагманский Monjaro имеет только 5 мест) с посадочной формулой 2+3+2. Во втором ряду установлены три раздельных кресла, как в минивэнах, а для пассажиров третьего ряда предусмотрены индивидуальные дефлекторы системы вентиляции. Полный обогрев предусмотрен только для передних кресел, во втором ряду можно нагреть только подушки боковых кресел. При всех задействованных местах объём багажника составляет 227 л, со сложенным третьим рядом — 628 л, со сложенными вторым и третьим рядами — 2360 л. В Россию будут поставляться машины с чёрным кожаными салоном, тогда как в Китае доступны и более «весёленькие» расцветки.

В России официальный Okavango предложат в двух комплектациях — базовой Luxury и топовой Flagship. В стандартное оснащение, то есть в комплектацию Luxury, входят шесть подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, 10,25-дюймовый приборный экран, 12,3-дюймовый мультимедийный экран, аудиосистема с шестью громкоговорителями, камеры кругового обзора, задние датчики парковки, электропривод регулировок кресла водителя, электромеханический ручник, система бесключевого доступа и запуск двигателя кнопкой, полностью светодиодная оптика, рейлинги на крыше, 19-дюймовые литые колёса.

В комплектацию Flagship дополнительно входят набор различных электронных ассистентов водителя, панорамная стеклянная крыша с люком, электропривод регулировок кресла переднего пассажира, беспроводная зарядка для смартфона, передние датчики парковки и электропривод багажной двери.

Geely HaoYue L для китайского рынка
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Geely HaoYue L для китайского рынка
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Geely HaoYue L для китайского рынка
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Geely HaoYue L для китайского рынка
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Geely HaoYue L для китайского рынка
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Geely HaoYue L для китайского рынка
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Geely HaoYue L для китайского рынка
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Geely HaoYue L для китайского рынка
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Geely HaoYue L для китайского рынка
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Цены и дата начал продаж официального Geely Okavango в РФ пока не объявлены. У серых дилеров одноимённый кроссовер стоит в диапазоне от 3,2 млн до 3,6 млн рублей, причём это в основном машины с 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 177 л.с., который в Китае для HaoYue L не доступен, то есть серые дилеры продают экспортный вариант — под именем Okavango он продаётся в странах Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

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1 комментарий
01.02.2024 14:35
Bezerok

Прикольный. Будет одним из самых доступных 3 рядных кроссоверов, при этом хорошо упакован.

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