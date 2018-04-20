С конвейеров расположенных в Северной столице автозаводов Hyundai, Nissan и Toyota в первом квартале текущего года в общей сложности сошло 87 800 легковых машин. Этот результат на 7% больше по сравнению с показателем первых трёх месяцев 2017 года. При этом в марте 2018-го в Санкт-Петербурге зафиксировано снижение объёмов производства автомобилей.

Так, три завода в течение прошлого месяца в общей сложности выпустили 28 900 легковых автомобилей, это свидетельствует о 9-процентном спаде по отношению к показателю марта прошлого года. Сокращение объёма выпуска машин по итогам одного месяца в Санкт-Петербурге в последний раз было зафиксировано в декабре 2016 года. То есть нынешние снижение показателя – первое за 15 месяцев.

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3543 0 0 09.04.2018

Согласно данным агентства «Auto-Dealer-СПб», по итогам первого квартала большая часть (70%) от суммарного количества выпущенных в Северной столице автомобилей пришлось на предприятие Hyundai. Напомним, здесь налажен выпуск кроссоверов Hyundai Creta, седанов Hyundai Solaris и Kia Rio, а также хэтчбека Kia Rio X-line.

Напомним, автопроизводитель планирует также начать выпускать в Санкт-Петербурге двигатели, которые будут предназначены для оснащения моделей локального производства. Предполагается, что моторный завод станет одним из крупнейших в России (его производственная мощность составит 150 000 единиц в год). Предприятие предположительно будет открыто в 2021 году.

Как отметил гендиректор агентства Михаил Чаплыгин, спрос на выпускаемые в Петербурге автомобили в России сократился в прошлом месяце, положительная динамика отмечена только у машин с завода Hyundai. Также эксперт отметил, что в марте 2018 года было на два рабочих дня меньше по сравнению с АППГ, что тоже нашло отражение в объёме производства.

По итогам первого квартала текущего года доля автопрома Северной столицы в общероссийском объёме упала до 23,7%. Годом ранее показатель был равен 26,7%. В течение января-марта 2018-го суммарные продажи петербургских автомобилей в РФ выросли на 13% до 79 319 единиц.

Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что Россия пока что продолжает наращивать объёмы производства легковых машин: по итогам первого квартала с конвейеров местных предприятий сошло около 370 000 автомобилей. Этот результат на 19,9% больше по сравнению с АППГ. Однако темпы роста производства автомобилей в РФ с начала года замедляются, также как и продажи новых машин. Напомним, всего в первом квартале было реализовано 392 920 экземпляров, что говорит о приросте на 21,7%.