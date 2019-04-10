В тюрьму на 15 лет: власти хотят ужесточить наказание за «пьяные» ДТП

«За» высказались Верховный суд и правительство РФ. Госдума скорее всего рассмотрит этот законопроект текущей весной.

Последствия ДТП, произошедших по вине водителей в состоянии опьянения, по-прежнему остаются одними из самых тяжёлых. Нередко в результате таких аварий люди гибнут или получают серьёзные травмы. В течение последних нескольких лет число происшествий в этой категории постепенно сокращалось, однако в 2018 году снова был отмечен прирост.

Всего в ГИБДД за прошлый год зафиксировали около 16,5 тыс. ДТП, произошедших по вине водителей в состоянии опьянения (больше на 1,2% по сравнению с 2017-ым). В них травмы получили 22,4 тыс. участников, лишились жизни 4 645 человек. Само то, что отрицательная динамика сменилась положительной, подталкивает власти к принятию мер против автомобилистов «под градусом».

Поэтому для нетрезвых виновников аварий, в которых пострадали или погибли люди, планируют сделать наказание более суровым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина. Это предложение уже нашло поддержку у кабмина и ВС. Также с инициативой согласны представители всех фракций ГД.

Соответствующий законопроект (с поправками в статью 264 Уголовного кодекса РФ – «Нарушение ПДД и эксплуатации ТС») Госдума может рассмотреть до конца текущей весенней сессии нижней палаты.

Сейчас нетрезвых водителей, виновных в ДТП, в результате которых был причинён тяжкий вред здоровью, наказывают лишением свободы до 4 лет. Предлагается расширить «вилку» – от 3 до 7 лет. Если погиб один человек, то таких автомобилистов сажают на 2-7 лет, а хотят увеличить этот срок до 5-12 лет. Если же жизни лишились два и более участника аварии, то срок с нынешних 4-9 лет вырастет до 8-15 лет. О будущих изменениях рассказал председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

По данным ГИБДД, в общей сложности в 2018 году за вождение в нетрезвом состоянии прав лишили более 195 тыс. человек. Помимо этого суды вынесли свыше 130 тыс. постановлений о лишении водительских удостоверений за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Напомним, в обоих случаях (при первом нарушении) наказанием является штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение прав на срок 1,5-2 года.

Кстати, ещё одна норма предполагает, что наказание для водителей, скрывшихся с места серьёзного ДТП, станет таким же, как и для пьяных виновников аварий. Напомним, на этом настаивает Конституционный суд РФ. Например, сейчас максимальный срок лишения свободы для того, кто скрылся с места аварии, составляет 7 лет, а для пьяного водителя – 9 лет.

Однако в случае, если наказание для виновников пьяных ДТП ужесточат в ближайшее время, тем, кто сбежал с места происшествия, тоже будут грозить более высокие сроки. Так, максимальный срок лишения свободы, получается, вырастет до 15 лет.