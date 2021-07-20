Вдогонку хэтчбеку: первое изображение нового Opel Astra Sports Tourer

Несколько лет назад существовавшая ранее группа PSA купила марку Opel и её британский аналог Vauxhall у американского концерна GM. Теперь же они принадлежат недавно образованному автогиганту Stellantis (он является результатом объединения Peugeot Citroen и концерна Fiat Chrysler Automobiles). Astra по-прежнему остаётся одной из наиболее популярных моделей бренда, её выпуск был налажен ещё в 1991 году, а автомобиль пятого поколения (с индексом K) представлен в Европе с 2015-го.



На фото: хэтчбек Opel Astra нового поколения

С момента выхода «пятой» Astra продажи на европейском рынке постепенно падали: так, в 2016 году было реализовано 250 410 машин, а в «доковидном» 2019-ом показатель снизился до всего лишь 136 638 единиц. В прошлом кризисном году клиенты купили 70 550 экземпляров (-48,4%), а теперь отрицательная динамика сохраняется: за первые пять месяцев 2021-го в Старом Свете было продано 25 753 Астры (-4,8%). Не исключено, что спад можно объяснить и тем, что поклонники Astra просто ждут появления на рынке нового поколения модели.



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Хэтчбек Opel Astra нового поколения был представлен ровно неделю назад. Живые продажи этой «пятидверки» стартуют в начале 2022 года. А презентации универсала модели – с приставкой Sports Tourer – придётся подождать. Ожидается, что дебют «сарая» пройдёт чуть больше, чем через полгода.



На фото: хэтчбек Opel Astra нового поколения

Пока что официальной информации о том, как будет выглядеть универсал Opel Astra нового поколения, нет. Так что у художников есть возможность представить свой вариант экстерьера будущей новинки. Так, своим видением «сарая» Астры поделился дизайнер испанского издания motor.es.

Очевидно, что передняя часть универсала новой Астры не будет отличаться от «морды» хэтчбека. Напомним, внешность «шестой» Astra оформлена в стиле Opel Vizor, с помощью которого ранее оформили, к примеру, Mokka второго поколения. Этот автомобиль снабдили светодиодной головной оптикой, причём такие фары есть уже у базовой версии. Визуально светотехника образует единое целое с радиаторной решёткой. Опционально предлагаются матричные фары с 84 диодами в каждом блоке.



На фото: салон Opel Astra нового поколения

Ожидается, что универсал Opel Astra нового поколения окажется длиннее по сравнению с предшественником (у версии с индексом K этот габарит равен 4702 мм), у него, вероятно, будет увеличенный задний свес. Это позволит в том числе увеличить объём багажника, правда, на сколько, пока не сообщается (у «пятой» Astra Sports Tourer он составляет 540 литров). Судя по рендеру, корма получит покатую багажную дверь, другие задние фонари более узкой и строгой формы. А в центре между ними будет логотип бренда в виде «окольцованного» зигзага молнии, ниже – буквы, составляющие название модели.

Салон у «сарая» будет таким же, как у хэтчбека, то есть созданным в соответствии с концепцией Opel Pure Panel (как и у кроссоверов Mokka и Grandland). На передней панели можно найти пару 10-дюймовых экранов, которые объединены между собой: находящийся перед глазами водителя представляет собой виртуальную «приборку», а расположенный ближе к центру – это тачскрин мультимедийной системы. На центральной консоли есть физические кнопки, с их помощью можно управлять, к примеру, климат-контролем; а на центральном тоннеле есть джойстик, позволяющий управлять «автоматом».



Рендер универсала Opel Astra нового поколения

«Начинка» новой Astra Sports Tourer тоже, вероятно, не будет отличаться от техники хэтчбека. Установки позаимствованы у Peugeot 308: в гамму входят бензиновая «турботройка» объёмом 1,2 литра с отдачей либо 110, либо 130 л.с., а также четырёхцилиндровый 130-сильный 1,5-литровый турбодизель. Все варианты идут в паре с шестиступенчатой «механикой», тогда как 8АКП предлагается лишь для 130-сильных двигателей.

Кроме того, в линейке новой Astra есть подзаряжаемые гибриды. В основе установок лежат либо 150-сильная, либо 180-сильная бензиновые «турбочетвёрки» PureTech объёмом 1,6 литра (150 или 180 л.с.). Они работают в тандеме с 110-сильным электродвигателем, интегрированным в восьмиступенчатый «автомат». Совокупная мощность системы в первом случае равна 180 л.с., во втором – 225 л.с.



Отметим, гамму «пятой» Астры составляют бензиновые турбомоторы объёмом 1,2 и 1,4 литра мощностью от 110 до 145 л.с., а также 1,5-литровый дизель мощностью 105 и 122 л.с.

