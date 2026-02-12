Вечно молодой Caterham Seven получил обновки к 2026 модельному году

Новинки ×
Опубликовано 12.02.2026
Британская компания Caterham Cars продолжает совершенствовать свой классический родстер Seven и теперь предлагает больше бесплатных вариантов его кастомизации.

Caterham Seven выпускается с 1973 года, а его конструкция уходят корнями в середину 1950-х к спорткару Lotus Seven. Компания Caterham Cars не раз пыталась создать полностью новую модель, но пока ни одну из этих попыток нельзя назвать удачной. Последней такой попыткой стал анонсированный в 2023 году проект электрического купе Caterham Project V, но его разработка затянулась. В начале этого года прототип Project V был представлен на Токийском автосалоне, однако компания пока так и не назвала даже приблизительные сроки запуска этой модели в производство.

Напомним, что в 2021 году Caterham Cars вошла в состав VT Holdings, крупной автодилерской сети из Японии, которая с 2009 года является официальным дистрибьютором спорткаров Caterham в этой стране. Основатель и президент VT Holdings Кадзухо Такахаши в прошлом году занял пост гендиректора Caterham Cars после отставки прежнего наёмного менеджера Боба Лейшли — это индикатор того, что с деньгами у VT Holdings не густо.

Тем не менее Caterham продолжает методично «допиливать» первую и всё ещё единственную модель Seven, у которой однако много разновидностей, причём для разных рынков разновидности свои — в Великобритании один модельный ряд, в континентальной Европе другой, в США — третий. Впрочем, большинство обновок для родстера 2026 модельно года общие.

Существенно расширена цветовая палитра: к стандартным зелёному и жёлтому бесплатным цветами добавлены чёрный и красный (как у машины на фотографиях), цветов за доплату тоже стало больше. Корпуса фар теперь красятся в цвет кузова, а для рынков Великобритании и США в виде бесплатной опции доступные белые плафоны поворотников вместо стандартных оранжевых. Дугу безопасности тоже можно бесплатно окрасить в цвет кузова (по умолчанию она чёрная). Стандартные кожаные сиденья получили вышитую цифру 7 на спинках. Родстер в комплектация S и R получил стандартную кожаную отделку верхней части салона, но такие комплектации мы обнаружили только на машинах для американского рынка.

В Европе базовый Caterham Seven по-прежнему оснащается 660-кубовым турбомотором Suzuki мощность 85л.с. в паре с 5-ступенчатой МКП. Следующая ступень — это 2,0-литровый «атмосферник» Ford Duratec в вариантах на 183 и 213 л.с. в Великобритании (в континентальной Европе — 168 и 228 л.с.). Самый мощный дорожный Caterham Seven 620 оснащается 2,0-литровым компрессорным мотором Ford Duratec на 314 л.с. (не доступен в континентальной Европе). Есть ещё трековые и гоночные версии, но это уже другая история.

В Германии Caterham Seven стоит от 34 295 евро без учёта налогов, в Великобритании — от 29 490 фунтов стерлингов, в США — от 50 195 долларов, но здесь британский спорткар предлагается только с моторами Ford.

