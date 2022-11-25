Верховный суд пояснил, что проблемы между страховщиками не должны влиять на выплаты по ОСАГО

В ходе изучения очередного дела, связанного с ДТП, суд указал на то, что закон не предусматривает отказ страховщика потерпевшего в аварии в выплате по схеме прямого возмещения убытков (ПВУ).

До Верховного суда РФ добралось очередное дело, касающееся дорожно-транспортного происшествия и разногласий между страховыми компаниями участников аварии. Спор страховщиков в итоге обернулся проблемами для потерпевшей стороны. Так что ВС пришлось исследовать возможность отказа компании пострадавшего в ДТП в урегулировании убытков в порядке ПВУ.

Как сообщает АСН, столкновение автомобилей BMW и Daewoo на трассе Ставрополь-Новомарьевка произошло ещё 13 марта 2019 года. Виновным в аварии был признан водитель машины корейской марки, который был застрахован по ОСАГО в компании «Надежда», а собственница автомобиля немецкого бренда – в «Ингосстрахе». Потерпевшая обратилась к своему страховщику, чтобы он по прямому возмещению убытков выплатил сумму за те повреждения, которые были нанесены в ходе ДТП с Daewoo.



В апреле потерпевшую уведомили об отказе в выплате возмещения по ОСАГО, так как страховщик виновника не подтвердил факт наличия договора с владельцем Daewoo. Дело в том, что при оформлении документов сотрудники ГИБДД указали, что собственником Дэу является один гражданин, а в страховом полисе, оформленном САО «Надежда», был указан другой человек. Новый владелец купил автомобиль ещё в январе, на него же был оформлен договор ОСАГО, предполагающий допуск неограниченного круга лиц (однако ТС они так и не перерегистрировали на тот момент); при этом в момент аварии, в марте, за рулём находился предыдущий собственник.

Согласно результатам независимой экспертизы стоимость восстановительного ремонта повреждённого в том ДТП автомобиля BMW составила 568,3 тыс. рублей (без учёта износа) и 435,6 тыс. рублей с учётом износа. В сентябре 2019-го потерпевшая направила «Ингосстраху» претензию с требованием выплатить страховое возмещения в размере 400 тыс. рублей и неустойку в размере 196 тыс. рублей. Однако в компании ей отказали, это решение поддержал финомбудсмен. В итоге собственница BMW обратилась в суд.



В ходе рассмотрения дела суд указал на то, что у «Ингосстраха» отсутствовали основания для отказа в страховом возмещении, так как новый владелец оформил полис ОСАГО с допуском неограниченного круга лиц. Несмотря на это, апелляция отменила постановление суда, причём с этим согласилась и кассация. Однако такое решение не устроило Верховный суд РФ.

ВС подчеркнул, что апелляция так и не ответила на вопрос о том, могло ли отсутствие регистрации автомобиля Daewoo в органах ГИБДД за новым собственником являться безусловным основанием для отказа в выплате страхового возмещения потерпевшей. При этом отмечается, что договор ОСАГО, распространяющийся на машину виновника, был оформлен в соответствии с законом.



В ходе рассмотрения этого дела суд пояснил, что законом не предусмотрен отказ страховщика потерпевшего в прямом возмещении убытков, если страховщик виновника отказался подтвердить принятие этого убытка.

Как отметили в РСА, страховщик виновника ДТП не может отказаться компенсировать СК потерпевшего расходы по урегулированию убытка в случае, если договор ОСАГО причинителя вреда действовал на дату ДТП. Так как САО «Надежда» больше не работает, выплату в этом случае будет осуществлять либо компания, принявшая её портфель («АльфаСтрахование»), либо Российский союз автостраховщиков.