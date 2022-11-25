ДТП ×
  • Верховный суд пояснил, что проблемы между страховщиками не должны влиять на выплаты по ОСАГО

Верховный суд пояснил, что проблемы между страховщиками не должны влиять на выплаты по ОСАГО

25.11.2022 49 0 0

В ходе изучения очередного дела, связанного с ДТП, суд указал на то, что закон не предусматривает отказ страховщика потерпевшего в аварии в выплате по схеме прямого возмещения убытков (ПВУ).

 

До Верховного суда РФ добралось очередное дело, касающееся дорожно-транспортного происшествия и разногласий между страховыми компаниями участников аварии. Спор страховщиков в итоге обернулся проблемами для потерпевшей стороны. Так что ВС пришлось исследовать возможность отказа компании пострадавшего в ДТП в урегулировании убытков в порядке ПВУ.

Как сообщает АСН, столкновение автомобилей BMW и Daewoo на трассе Ставрополь-Новомарьевка произошло ещё 13 марта 2019 года. Виновным в аварии был признан водитель машины корейской марки, который был застрахован по ОСАГО в компании «Надежда», а собственница автомобиля немецкого бренда – в «Ингосстрахе». Потерпевшая обратилась к своему страховщику, чтобы он по прямому возмещению убытков выплатил сумму за те повреждения, которые были нанесены в ходе ДТП с Daewoo.

В апреле потерпевшую уведомили об отказе в выплате возмещения по ОСАГО, так как страховщик виновника не подтвердил факт наличия договора с владельцем Daewoo. Дело в том, что при оформлении документов сотрудники ГИБДД указали, что собственником Дэу является один гражданин, а в страховом полисе, оформленном САО «Надежда», был указан другой человек. Новый владелец купил автомобиль ещё в январе, на него же был оформлен договор ОСАГО, предполагающий допуск неограниченного круга лиц (однако ТС они так и не перерегистрировали на тот момент); при этом в момент аварии, в марте, за рулём находился предыдущий собственник.

Согласно результатам независимой экспертизы стоимость восстановительного ремонта повреждённого в том ДТП автомобиля BMW составила 568,3 тыс. рублей (без учёта износа) и 435,6 тыс. рублей с учётом износа. В сентябре 2019-го потерпевшая направила «Ингосстраху» претензию с требованием выплатить страховое возмещения в размере 400 тыс. рублей и неустойку в размере 196 тыс. рублей. Однако в компании ей отказали, это решение поддержал финомбудсмен. В итоге собственница BMW обратилась в суд.

В ходе рассмотрения дела суд указал на то, что у «Ингосстраха» отсутствовали основания для отказа в страховом возмещении, так как новый владелец оформил полис ОСАГО с допуском неограниченного круга лиц. Несмотря на это, апелляция отменила постановление суда, причём с этим согласилась и кассация. Однако такое решение не устроило Верховный суд РФ.

ВС подчеркнул, что апелляция так и не ответила на вопрос о том, могло ли отсутствие регистрации автомобиля Daewoo в органах ГИБДД за новым собственником являться безусловным основанием для отказа в выплате страхового возмещения потерпевшей. При этом отмечается, что договор ОСАГО, распространяющийся на машину виновника, был оформлен в соответствии с законом.

В ходе рассмотрения этого дела суд пояснил, что законом не предусмотрен отказ страховщика потерпевшего в прямом возмещении убытков, если страховщик виновника отказался подтвердить принятие этого убытка. 

Как отметили в РСА, страховщик виновника ДТП не может отказаться компенсировать СК потерпевшего расходы по урегулированию убытка в случае, если договор ОСАГО причинителя вреда действовал на дату ДТП. Так как САО «Надежда» больше не работает, выплату в этом случае будет осуществлять либо компания, принявшая её портфель («АльфаСтрахование»), либо Российский союз автостраховщиков.

документы Россия авто и общество законы ДТП

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Новые авто Так вот ты какой, Москвич 3: знакомимся с машиной на официальном старте производства Вчера, 23 ноября, московский автозавод, долгое время существовавший только в статусе предприятия Renault Россия (до 2014 года назывался «Автофрамос») и более полугода простаивавший после ухо... 3712 10 3 24.11.2022
Статьи / Практика Что такое универсальный, ремонтный и спортивный катализаторы и стоит ли их устанавливать Среди множества рекламных предложений по удалению катализатора попадаются и другие: в них автолюбителям предлагают не простое удаление катализатора, а его замену на универсальный, ремонтный... 1047 0 1 23.11.2022
Статьи / Практика Нужно ли прогревать автомобиль перед поездкой зимой: разбираемся подробно В моем личном рейтинге дискуссионных и провокационных тем статьи «как надо прогревать машину зимой» занимают почетное первое место по количеству несуразностей, ошибок и прочих недостатков. Т... 2769 1 3 22.11.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 17404 7 205 13.09.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 14049 10 41 13.08.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Geely Coolray против Haval Jolion: бесплатный сыр? Если бы! Хотите купить сегодня  машину с полноценной гарантией, в кредит по адекватной ставке, без диких дилерских накруток? Сейчас это та еще задачка, ведь полноценную цепочку «представительство – з... 11151 26 30 10.08.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings