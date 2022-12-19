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  • Вернули из отставки: «Соллерс» решил возобновить производство восьмицилиндровых моторов ЗМЗ

Вернули из отставки: «Соллерс» решил возобновить производство восьмицилиндровых моторов ЗМЗ

19.12.2022 312 0 0

Речь идёт о бензиновых и битопливных двигателях серий 523 и 524, которые выпускались на мощностях Заволжского моторного завода до конца 2021 года. Теперь на них снова есть спрос.

Марка УАЗ, под которой в Ульяновске выпускаются внедорожники, пикапы и коммерческая техника, принадлежит российской компании «Соллерс», которая также владеет Заволжским моторным заводом (сейчас это Заволжский филиал ООО «УАЗ»). Теперь в пресс-центре компании официально объявили о том, что ЗМЗ возобновляет производство двигателей, которые в прошлом году были отправлены в отставку.

Речь идёт о восьмицилиндровых бензиновых и битопливных (бензин и пропан-бутан) двигателях ЗМЗ серий 523 и 524 соответственно. В общей сложности они находились на конвейере с 1963 по 2021 годы, всего было выпущено 6 531 101 шт. Этими моторами V8 ранее оснащались выпускаемые в РФ грузовые автомобили и автобусы.

На фото: ЗМЗ

Из-за нынешнего кризиса в РФ перестала поступать солидная часть комплектующих. При этом на налаживание других цепочек поставок и на поиск новых поставщиков уходит немало времени, поэтому неудивительно, что производители решили обратиться к «проверенным временем» двигателям, выпуск которых можно возобновить с минимальными затратами.

«В настоящее время на рынке вновь возник спрос на нашу линейку двигателей V8 – как для новых автобусов, так и для вторичного рынка запасных частей», – пояснил директор Заволжского филиала ООО «УАЗ» Ильнур Сахабиев. По его словам, в РФ есть «чёткая потребность» в восьмицилиндровых моторах ЗМЗ на ближайшие несколько лет.

Как рассказали в компании, производство двигателей V8 будет возобновлено на мощностях ЗМЗ (площадка находится в Нижегородской области) в первой половине 2023 года, более точные сроки пока не называются. При этом уже сейчас на тех предприятиях, которые задействованы в производственной цепочке, началась подготовка к возобновлению производства и работа с персоналом.

Объём двигателя ЗМЗ V8 составляет 4,67 литра, при этом у бензиновой версии отдача равна 124 л.с., а максимальный крутящий момент – 298 Нм; у битопливного варианта мощность достигает 138 л.с., крутящий момент – 314 Нм. Предполагается, что «возрождёнными» классическими восьмицилиндровыми моторами будут снова оснащаться автобусы ПАЗ и ряд грузовых автомобилей марки ГАЗ.

ЗМЗ также поставляет двигатели для внедорожника УАЗ Patriot. В текущем году эта модель вошла в список наиболее востребованных автомобилей в РФ. Так, за первые одиннадцать месяцев текущего года клиенты купили 6585 экземпляров (на 43,5% меньше, чем в январе-ноябре 2021-го): результат обеспечил Патриоту 19 место в актуальном списке «бестселлеров». Напомним, компания, находящаяся под санкциями, сейчас выпускает внедорожник в упрощённых версиях.

Россия производство двигатели бизнес заводы УАЗ ГАЗ

 

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