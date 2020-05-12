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  • Вирус можно объехать: такую возможность даёт новая игра «Коронаралли»

Вирус можно объехать: такую возможность даёт новая игра «Коронаралли»

12.05.2020 119 0 2

Компания Idemitsu Lubricants Rus предлагает всем желающим отвлечься с помощью новой браузерной игры.

 

Партнерский материал​

Продолжают действовать меры, направленные на сокращение динамики распространения инфекции COVID-19 в России, важнейшей из них является самоизоляция. Пока большинство автомобилистов остаются дома, компания Idemitsu Lubricants Rus не только продолжает работать, чтобы после окончания ограничений все желающие смогли поменять моторное масло в своих машинах, но и поддерживает клиентов в помощью новой игры.

Браузерная игра «Коронаралли» поможет всем желающим немного отвлечься от нынешней непростой ситуации. Игра создана на основе классических советских электронных игр: многие наверняка узнают этот «гаджет» серии «Электроника» с небольшим жидкокристаллическим экраном и кнопками управления по бокам.

В новой игре от Idemitsu Lubricants Rus нужно управлять гоночным автомобилем, уклоняться от появляющихся на пути вирусов и собирать канистры моторных масел фирмы Idemitsu: они увеличивают количество жизней и помогают набирать очки. Браузерная игра «Коронаралли» доступна всем интернет-пользователям.

ралли авто и общество коронавирус COVID-19

 

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