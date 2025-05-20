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VK запускает первый Единый Гаражный Экзамен для автолюбителей

20.05.2025 97 0 0

С 20 мая по 11 июня автоблогеры, автолюбители и ценители скорости смогут принять участие в Едином Гаражном Экзамене от VK. Для прохождения первого всероссийского экзамена разработано специальное мини-приложение ВКонтакте. 

Автомобильная тематика является одной из самых популярных ВКонтакте и насчитывает более 35 миллионов пользователей. Единый гаражный экзамен от VK объединит их в профессиональное сообщество. Автолюбители смогут проверить знания, узнать новое от экспертов индустрии, а также найти единомышленников. 

Во ВКонтакте на сегодняшний день более 50 000 сообществ, посвященных автосфере, и мы видим растущий интерес к этой отрасли, поддерживаем и объединяем пользователей на одной платформе. Через Единый Гаражный Экзамен мы хотим собрать на одной площадке еще большее количество заинтересованных в этой сфере людей. Более 50 авторов, среди которых как уже известные автоблогеры, так и потенциальные звезды автотематики ВКонтакте, разработали вопросы для первого всероссийского экзамена, которые основаны на реальном опыте и актуальных трендах.
Мария Воробьева
директор департамента контентных партнерств VK

Экзамен включает в себя 800 вопросов, созданных в сотрудничестве с автоблогерами и экспертами, такими как Clickoncar, Боевая классика, Anton Avtoman, Жизнь Виа и другими. Свои вопросы, раскрывающие различные аспекты автомобильной культуры, от истории авто до гонок и их героев, также подготовили Российский университет дружбы народов, Московский политех и Музей Транспорта Москвы. Подсказки можно будет найти через специальные сообщества авторов ВКонтакте и партнеров.

Команда G-Drive SMP Racing разработала для участников экзамена вопросы, охватывающие историю российских чемпионатов, турниров и первых в мире фиджитал-гонок, юридические особенности, страхование и правовую защиту. Вопросы от Ярдрея, Лиса Рулит помогут познакомиться с легендарными и серийными марками автомобилей, созданных в 70-90-х годах, а о том, какой автомобиль Aston Martin стал личным автомобилем Джеймса Бонда в фильме «Казино Рояль» или какая модель Audi была разработана совместно с Porsche, можно узнать от  Dragtimes. Настя Туман расскажет про самые интересные особенности современных автомобильных марок. 

Финалом проекта станет закрытый «выпускной» в одном из картингов столицы, где 100 лучших пользователей станут частью соревновательных заездов и получат призы. На мероприятии в стиле F1 участники смогут насладиться атмосферой гонок, общения с единомышленниками и стать частью дискуссий с экспертами в области автомобилестроения и автоспорта. 

Партнёрский материал

авто и общество
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