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  • Включаем «Высшую передачу»: Авито Авто проведет дилерскую конференцию в Нижнем Новгороде

Включаем «Высшую передачу»: Авито Авто проведет дилерскую конференцию в Нижнем Новгороде

17.04.2024 26 0 0

25 апреля 2024 года в Нижнем Новгороде Авито Авто проведет первую в этом году региональную дилерскую конференцию «Высшая Передача» для профессионалов автомобильной индустрии России. На мероприятии директора дилерских центров, руководители отделов продаж и выкупа, маркетологи компаний из разных сфер автоиндустрии обсудят актуальные тренды и текущие изменения авторынка.

На конференции «Высшая Передача» в Нижнем Новгороде ведущие эксперты платформы обсудят аналитику региона: ключевые тренды и направления развития рынка. В рамках своих выступлений спикеры представят новые эффективные продукты для бизнеса и расскажут об особенностях влияния репутационной системы на продажи и трафик.

Кроме того, участники конференции в формате групповых воркшопов смогут обсудить самые актуальные проблемы автобизнеса, и совместными усилиями выработать шаги для ответа на эти вызовы. Ключевыми темами для дискуссий станут привлечение трафика, пополнение склада, продажи и HR-процессы.

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Конференция пройдет в офлайн-формате. 

  • Место проведения мероприятия: Бизнес-центр Business Bay, Нижний Новгород, ул. Карла Маркса, 44Б
  • Дата и время: 25 апреля 2024 г., 13.00–18.00 – деловая часть и воркшоп. 
авторынок

 

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