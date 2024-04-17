Включаем «Высшую передачу»: Авито Авто проведет дилерскую конференцию в Нижнем Новгороде

25 апреля 2024 года в Нижнем Новгороде Авито Авто проведет первую в этом году региональную дилерскую конференцию «Высшая Передача» для профессионалов автомобильной индустрии России. На мероприятии директора дилерских центров, руководители отделов продаж и выкупа, маркетологи компаний из разных сфер автоиндустрии обсудят актуальные тренды и текущие изменения авторынка.

На конференции «Высшая Передача» в Нижнем Новгороде ведущие эксперты платформы обсудят аналитику региона: ключевые тренды и направления развития рынка. В рамках своих выступлений спикеры представят новые эффективные продукты для бизнеса и расскажут об особенностях влияния репутационной системы на продажи и трафик.

Кроме того, участники конференции в формате групповых воркшопов смогут обсудить самые актуальные проблемы автобизнеса, и совместными усилиями выработать шаги для ответа на эти вызовы. Ключевыми темами для дискуссий станут привлечение трафика, пополнение склада, продажи и HR-процессы.

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Конференция пройдет в офлайн-формате.